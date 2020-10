Eurocup, 3° giornata: Il pre-partita di Andorra-Virtus

Nel basket non si può mai abbassare la guardia ed ogni partita è una storia a se. Lo sa bene la Virtus Bologna che dopo aver vinto mercoledì (giocando tra l’altro molto bene) contro il Lokomotiv Kuban di Kuzminskas, è stata sconfitta il sabato dalla Vanoli Cremona con un Peppe Poeta in super giornata. E proprio da qui le V nere ripartono questa sera, da una sconfitta che poteva essere tranquillamente evitata, basti pensare che ha realizzato 33 punti dei 92 totali solo nell’ultimo quarto, ma forse con la consapevolezza che obbiettivamente non sono imbattibili e non possono permettersi di rilassarsi, nemmeno contro una squadra che fino a metà agosto non aveva giocatori a roster.

Questa sera nella trasferta spagnola senza pubblico (in spagna il pubblico non è tornato nei palazzetti), si incontra il Basket Club Andorra proveniente da una vittoria Liga contro il Bàsquet Manresa ed una sconfitta in Eurocup contro l’AS Monaco, anch’egli a punteggio pieno nel girone C. Particolare attenzione va data a Clevin Hannah, l’ex Gran Canaria è un tiratore molto affidabile e lo dimostra l’8/12 dall’arco nelle prime due uscite di Eurocup, non è da meno anche lo spagnolo Tyson Perez che anche lui ha mantenuto un buon 40% da tre punti. Una buon dose di lavoro l’avranno i lunghi delle V nere contro Malik Dime e Olumuyiwa Babatunde, due che a rimbalzo non hanno paura di nessuno.

Peserà l’assenza di Alessandro Pajola, collante dello starting five con la panchina, e sarà fondamentale l’apporto dei vari Adams e Abass che sono stati molto positivi nelle prime due uscite continentali, rispettivamente sono stati il secondo ed il terzo miglior realizzatore della squadra. Servirà il solito Milos Teodosic, leader indiscusso della squadra, e Kyle Weems sempre abbastanza constante nel rendimento. Fondamentale per i bianconeri è ritrovare Stefan Markovic, che sembra stia lentamente recuperando condizione (e l’ultima di Eurocup ne è una prova, con due triple fondamentali) dopo un debole inizio di stagione.

Basket Club Andorra – Virtus Segafredo Bologna si giocherà alle ore 20:00 e sarà in diretta (finalmente) su Eurosport Player dalle 19:50. Come al solito, a pochi minuti dalla fine della partita sarà disponibile il recap con i tabellini qui su Basketinside.com