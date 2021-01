EuroCup, 3° Round, Top 16: Virtus Bologna, Joventut Badalona e Boulogne Metropolitans restano imbattute

Tre squadre imbattute in questo Round 16 della EuroCup. Joventut Badalona, Boulogne Metropolitans 92 e Virtus Bologna viaggiano fortissimo e non conoscono la parola sconfitta. I catalani sconfiggono una squadra temibile come il Monaco, grazie ad una solida prestazione difensiva e ad un super Dimitrijevic da 22 punti. Nello stesso girone, continua inesorabile la crisi dell’Unicaja, sconfitta in casa dai francesi del Nanterre 92. Si riscatta il Kuban sconfiggendo il Partizan Belgrado e ottenendo la prima vittoria di questo Round 16. Nessun problema per Kazan, altra indiziata ad arrivare in fondo in questa competizione.

GRUPPO E:

JOVENTUT BADALONA – AS MONACO 79-72

UNICAJA MALAGA – NANTERRE 92. 83-92

GRUPPO F:

BOULOGNE METROPOLITANS 92 – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 92-86

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR – PARTIZAN BELGRADO 74-67

GRUPPO G:

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BUDUCNOST VOLI PODGORICA 87-65

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA – JL BOURG EN BRESS 94-91

GRUPPO H:

MORNAR BAR – UNICS KAZAN 70-87

HERBALIFE GRAN CANARIA – MORABANC ANDORRA 63-66

Clicca qui per consultare la classifica aggiornata.