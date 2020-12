EuroCup, 3ª giornata: Casarin e Daye da applausi, ma Umana Reyer cade ancora con Bourg

Nel recupero della 3ª giornata di EuroCup dopo la vittoria di ieri dei francesi, JL Bourg bissa ma dovendo lottare per 39′.

Sul 76-79 una tripla, un contropiede e due liberi di Kadeem Allen chiudono la partita. Finisce con il punteggio di 76-86.

C’è grande amarezza per la Reyer che perde un’occasione enorme per rimettersi in corsa. Questa doppia sconfitta pesa tantissimo nell’inferno del girone A, ma per De Raffaele ottime risposte da Casarin e Daye, bene anche il rientrante De Nicolao.

A BREVE COMMENTO COMPLETO

UMANA REYER VENEZIA – BOURG EN BRESSE 76-86 (23-29, 34-42, 60-66)

REYER: Casarin 17, Bramos 6, Chappell 17, Fotu 6, Vidmar 2, Stone, Daye 23, De Nicolao 5, d’Ercole NE, Possamai NE, Biancotto NE. All: De Raffaele

BOURG: Allen 19, Scrubb 4, Andjusic 27, Omic 14 (10 rimbalzi), Peacock 11, Pelos 6, Asceric 3, Courby 2, Benitez, Dary-Sagnes NE. All: Vucevic