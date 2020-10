EuroCup, 3ª giornata: Trento vince in terra francese contro Nanterre

Al via oggi la terza giornata di questa nuova stagione di 7DAYS EuroCup: sono scesi oggi in campo in Francia, al Sports Palace (Palais des Sports Maurice Thorez), la Dolomiti Energia Trentino e il Nanterre 92.

QUINTETTO BASE NANTERRE: Buycks Dwight, Warren Chris, Cordinier Isaia, Stone Tyler, Kaba Alpha

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Jeremy Morgan, Kelvin Martin, Luke Maye, JaCorey Williams

La Dolomiti Energia scende in campo conscia del suo doversi riscattare dal fallimento di sabato contro la Fortitudo. Nonostante la squadra francese si porti subito in vantaggio, l’Aquila Basket attacca e cerca di non allargare il distacco tra i due team. Morgan mette a segno punti utili, ben supportato da Williams, Browne, Pascolo e Martin. Per Nanterre, si dimostra subito prezioso il contributo dell’ex Cantù e Brindisi, Tyler Stone. Il primo quarto si chiude con i francesi avanti di 11 punti.

Gary Browne reagisce al meglio davanti ai momenti di difficoltà e cerca di risollevare gli animi e la concentrazione della squadra trentina. Cordinier mette a segno poi 2 punti che allungano ulteriormente il distacco tra le due squadre. Trento riesce a mettere in campo una buona difesa, nel tentativo di frenare l’arrestata francese trascinata da Stone e compagni. Maye segna il canestro del -6, mentre Martin prova a stare su Cordinier aiutato da Kaba e Stone. A poco più di 3 minuti dalla pausa lunga, Maye mette a canestro la tripla del sorpasso. Chris Warren riporta la squadra francese sul +2, ma la Dolomiti Energia sembra aver ricaricato le pile al meglio: Maye, Martin e Browne riescono a far girare la palla ben supportati anche da Morgan. La pausa lunga si conclude con la bella rimonta di Trento che si porta in vantaggio per 37-35.

Stone, Warren e Cordinier trascinano Nanterre con ritrovata aggressività, mentre Martin, Browne e Williams cercano di contenere i francesi. Browne si prende un fallo in attacco, Martin recupera la palla e Williams segna: a metà del quarto Trento è avanti di +4. Difficoltà in difesa per Nanterre, Sanders che porta la squadra sul +6 di rientro dal time-out. In un continuo rincorrersi, le due squadre chiudono 50-50.

Gli ultimi 10 minuti di gioco partono con Nanterre che cerca di portarsi in vantaggio, ma è Jeremy Morgana a mettere a segno una tripla importante. Conklin avvicina il team francese con 1/2 ai liberi, mentre Cordinier fa fallo su Sanders. Morgan e Williams portano poi Trento sul -9 a 4 minuti dalla fine del quarto. Browne mette poi a segno la tripla che conferma la vittoria: vince Trento per 71-65.

Trento (71): Browne 18; Morgan 14; Sanders, Williams 10; Maye 7; Martin 6; Pascolo 4; Forray 2; Conti DNP; Ladurner, Mezzanotte 0

Nanterre (65): Cordinier 19; Warren 13; Stone, Conklin 11; Bouquet 5; Kaba, Berhanemeskel 3; Buycks, Fevrier, 0; Fortas DNP

(13-24; 23-11; 14-15; 21-15)

MVP Basketinside: Gary Browne