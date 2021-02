EuroCup, 4° Round, Top 16: É grande Italia! Virtus Bologna qualificata con due turni d’anticipo e super Trento

Grandi protagoniste le italiane in questo quarto round di EuroCup. La Virtus vince e convince in Montenegro, grazie ad un magistrale Milos Teodosic. Vince, ponendo fine all’imbattibilità dei francesi del Boulogne Metropolitans 92, una strepitosa Trento. Perde malamente il Joventut Badalona a Monaco, mentre Joshua Perkins è l’eroe di giornata per il Partizan Belgrado contro il Lokomotiv Kuban.

GRUPPO E:

AS MONACO – JOVENTUT BADALONA 97-82

NANTERRE 92 – UNICAJA MALAGA 80-74

GRUPPO F:

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BOULOGNE METROPOLITANS 92 67-57

PARTIZAN BELGRADO – LOKOMOTIV KUBAN 71-69

GRUPPO G:

BUDUCNOST VOLI PODGORICA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 89-99

JL BOURG EN BRESS – CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 64-77

GRUPPO H:

UNICS KAZAN – MORNAR BAR 86-61

MORABANC ANDORRA – HERBALIFE GRAN CANARIA 74-79

Clicca qui per leggere la classifica aggiornata.