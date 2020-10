EuroCup, 4ª giornata: Badalona a punteggio pieno! Anche Virtus e Trento sanno solo vincere

Poche sorprese in questa quarta giornata di EuroCup. Alti e bassi per le italiane, con 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre per il resto delle partite vincono tutte le favorite. Grandissima prestazione per Gytis Masiulis, autore di una super partita da 26 punti e 10 rimbalzi per la vittoria del Lietkabelis Panevezys. Cody Miller-McIntiyre è il protagonista del colpo esterno del Partizan in Turchia.

GRUPPO A:

Bahcesehir Koleji Istanbul – Partizan Belgrado 76-82

Joventut Badalona – Reyer Venezia 92-78

JL Bourg en Bresse – Unics Kazan RINVIATA.

GRUPPO B:

Boulogne Metropolitans 92 – Mornar Bar 78-65

Buducnost Voli Podgorica – Ratiopharm Ulm 73-68

Unicaja Malaga – Germani Brescia 86-69

GRUPPO C:

Lietkabelis Panevezys – Telenet Giants Antwerp 80-73

Lokomotiv Kuban Krasnodar – Morabanc Andorra 76-61

Segafredo Virtus Bologna – AS Monaco 94-85

GRUPPO D:

Dolomiti Energia Trento – Cedevita Olimpija Ljubljana 61-51

Promitheas Patras – Nanterre 92 88-72

Frutti Extra Bursaspor – Herbalife Gran Canaria 76-94

Clicca qui per la classifica aggiornata.