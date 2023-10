EuroCup, 4ª giornata: Hapoel Tel Aviv continua a vincere. Folle finale tra Wolves e Besiktas, i lituani recuperano 8 punti in 24 secondi!

By

Quarta giornata di EuroCup conclusa. Dominio totale dell’Hapoel Tel Aviv che stravince ad Amburgo sulle ali di Munford e Angola segnando 111 punti. Spettacolo tra London e Paris con i francesi vincenti dopo un overtime grazie ad un super TJ Shorts. Folle rimonta del BC Wolves che recupera 8 punti in 30 secondi e vince in un finale clamoroso contro Besiktas. Vittorie esterne per Prometey, Ulm e Aris.

RISULTATI:

BC WOLVES – BESIKTAS 90-88 (Thurman 31, Zemaitis 17, Mitchell 21, Mathews 20)

HAMBURG – HAPOEL TEL-AVIV 72-111 (King 22, Gomez 11, Munford 22, Angola 18)

REYER VENEZIA – JOVENTUT BADALONA 79-64

LONDON LIONS – PARIS BASKETBALL 102-106 DTS (Morgan 26, Dekker 19, Shorts 24, Hifi 20)

CLUJ-NAPOCA – BUDUCNOST 89-74 (Stipanovic 18, Mokoka 16, Wright 21, Williams 16)

LIETKABELIS – AQUILA BASKET TRENTO 92-93

CEDEVITA OLIMPIJA – PROMETEY 83-90 (Matkovic 18, Stewart 17, March 20, Keene 12)

TURK TELEKOM ANKARA – RATIOPHARM ULM 78-91 (Wallace 15, Enoch 13, De Paula 24, Dakota 19)

SLASK WROCLAW – ARIS 63-80 (Gravett 11, Parakhouski 11, Gallinat 23, Carr 18)

GRAN CANARIA – JL BOURG 84-76 (Lammers 17, Pelos 12, Morgan 13, Rowland 12)