EuroCup, 4ª giornata: Trento imbattuta nel Gruppo D di EuroCup

Al via oggi la quarta giornata di questa nuova stagione di 7DAYS EuroCup: sono scesi oggi in campo alla BLM Group Arena di Trento, la Dolomiti Energia Trentino e il Cedevita Olimpija Ljubljana.

QUINTETTO BASE LJUBLJANA: Kendrick Perry, Rion Brown, Jaka Blazic, Mikael Hopkins, Ivan Marinkovic

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Jeremy Morgan, Kelvin Martin, Luke Maye, JaCorey Williams

La Dolomiti Energia, con le sue tre vittorie ed i suoi 40 punti, scende in campo da prima in classifica con la volontà di mantenere la leadership del Gruppo D. Morgan, Maye e Williams mettono subito a segno punti utili per portare la squadra trentina in vantaggio per 9-0. Dopo il primo timeout, il Cedevita Olimpija riparte con Perry e Hopkins che mettono a canestro i primi 4 punti della loro partita. La Dolomiti Energia viene raggiunta e superata dal Cedevita Olimpija a circa due minuti dalla fine del primo quarto, ma grazie a Williams e Pascolo la squadra trentina si riporta in vantaggio.

Tanta l’aggressività all’inizio del secondo quarto, dove Jarrod Jones segna la tripla del pareggio e Marinkovic il +2 del sorpasso. Morgan riporta in parità le due squadre, mentre il periodo prosegue in un continuo alternarsi tra i due team, dove il minutaggio presenta varie palle perse e canestri mancati da entrambe le squadre. La pausa lunga arriva con una Dolomiti Energia che ritrova il vantaggio per 30-22.

Il terzo tempo parte con canestri facili da parte del Cedevita Olimpija mentre la Dolomiti Energia, nonostante qualche difficoltà iniziale ed un buon gioco in difesa, trova il massimo vantaggio (+14). Trento, in questo quarto, mette in mostra una solida difesa, ben supportata dai punti di Browne e Forray. Blazic prova a rallentare l’avanzata trentina, ma la Dolomiti Energia sembra aver trovato il giusto affiatamento e le giuste dinamiche interne e si porta sul +20 a 10 minuti dalla fine della partita

Gli ultimi 10 minuti di gioco partono con Pascolo che mette a segno 2 punti utili, mentre Perry e Marinkovic non riescono a trascinare il Cedevita Olimpija che sembra avere poche idee e ben confuse. Jones e Perry cercano di accorciare la distanza tra le due squadre, ma nonostante i canestri mancati la Dolomiti Energia riesce comunque a mantenere la giusta concentrazione e a mantenersi in vantaggio. Blazic si lancia contro Sanders e porta il Cedevita Olimpija a -15: 9-7 il parziale a favore degli sloveni a 3 minuti dalla fine. Nonostante il calo in questo ultimo quarto, Trento vince 61-51.

Trento (61)

Ljubljana (51)

(15-12; 15-10; 24-12; 7-17)

MVP Basketinside: Gary Browne