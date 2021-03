EuroCup, 5° Round, Top 16: Belinelli salva tutto e la Virtus vince a Lubiana all’Overtime

I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Teodosic – Weems – Ricci – Gamble

Quintetto Olimpija: Perry – Jones – Blazic – Muric – Dimec

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

I primi punti della partita sono firmati Jarrod Jones con un 2+1 dal post basso. La Virtus rimedia subito all’errore con Kyle Weems che si mette subito in ritmo: mette a segno due triple e una schiacciata in contropiede che valgono il +5. Muric riduce la distanza segnando dalla media ma la Virtus è in ritmo e si vede, Ricci mette i piedi a posto e la tripla arriva quasi in automatico. Nonostante le difficoltà iniziali l’Olimpija resta a contatto grazie ai canestri di Muric e Blazic, la Virtus è forse un po’ colpevole di non aver sfruttato a pieno questi momenti. Finisce il primo quarto sul 22 a 23 Virtus.

SECONDO QUARTO

Vince Hunter sblocca di potenza il punteggio, prima strappa il rimbalzo e con il fallo segna da sotto e poi indovina la linea di passaggio e schiaccia tutto solo in contropiede. Belinelli fa il suo ingresso in questa gara e bastano pochi secondi per bucare la retina, tripla che ormai è automatica dall’angolo per il persicetano. +9 Virtus dopo 3 minuti di gioco. La Virtus è praticamente perfetta in difesa, grazie all’ingresso in campo di Vince Hunter la Virtus ha guadagnato tanta aggressività ed energia, e gli sloveni si trovano in netta difficoltà. La Virtus però è anche molto presente in attacco e ciò si traduce nel massimo vantaggio virtus, +15 per i bianconeri. Gli sloveni non mollano e ancora Muric e Blazic sono i due che tengono a galla l’Olimpija con 10 punti a testa. La Virtus spegne la luce e gli sloveni ne approfittano, parziale di 13-0 e i padroni di casa dopo essere sprofondati sul -15 tornano sul +1. Finisce il secondo quarto sul 40 a 39 per l’Olimpija Lubiana.

Statistiche all’intervallo Olimpija: 60% da due, 23.5% da tre, 69.8% ai liberi, 3 palle recuperate, 7 palle perse

Statistiche all’intervallo Virtus: 63.2% da due, 25% da tre, 100% ai liberi, 7 palle recuperate, 8 palle perse

TERZO QUARTO

La tripla di Jones allunga il parziale aperto nel quarto precedete degli sloveni. La Virtus però finalmente si sblocca e grazie alla tripla di Teodosic i suoi tornano a ragionare. Ricci con la sua seconda tripla di serata rimette avanti le V Nere. Markovic prende un brutto colpo al polpaccio e abbandona il campo, al suo posto entra Alessandro Pajola, dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per oltre due mesi. Ancora Blazic dalla lunetta punisce i bianconeri e l’Olimpija torna avanti di 3 lunghezze, lo sloveno è già a quota 20 punti personali. Finisce il terzo quarto sul 62 a 56 Olimpija Lubiana.

QUARTO QUARTO

Abass mette a segno la tripla del -3 ma Hopkins trova il suo primo canestro e riporta i suoi a due possessi di vantaggio. Il Cedevita ora è veramente ingiocabile, grazie a Jones e Brown volano sul +9 ma la freddezza di Alibegovic dall’arco e il fadeaway di Belinelli rimettono sul -4 i bianconeri. Rupnik spara dall’arco e l’ultimo acquisto degli sloveni vola in doppia cifra, relegando la virtus sul -6. Il Cedevita ora è davvero On-Fire, Blazic continua a martellare dall’arco e arriva a quota 25 punti. Belinelli dona una boccata di ossigeno puro ai suoi segnando una tripla impossibile ad 1:20 dalla fine. Milos Teodosic ruba la palla a Rupnik e quest’ultimo commette anche un fallo antisportivo, 2/2 ai liberi e -2 per i bianconeri. Teodosic si guadagna altri due liberi che non fatica a segnare, parità ad 1 minuto dalla fine. Super Perry va in penetrazione, crea il contatto ed è un 2+1 per lui, 3 lunghezze di vantaggio per gli sloveni. A 16 secondi dalla fine Teodosic si guadagna nuovamente un altro allo, 2/2 ai liberi ed è -1. Dop0 il fallo imeddaito dei bianconeri Blazic segna i due liberi del +3. Belinelli GLACIALE, fa saltare l’avversario ed infila la tripla che vale la parità con un secondo ancora da giocare. Ultima azione che non regala sorprese, è OVERTIME a Lubiana.

OVERTIME

Weems e Markovic mandano a segno mandano a segno due triple ed è subito +6 Virtus, meglio di così non poteva iniziare questo overtime. Vince Hunter fa 1/2 dalla lunetta e Muric punisce dall’altra parte del campo con una tripla -3 Olimpija. Teodosic arma la mano di Jyke Weems che si fa trovare pronto nell’angolo, 11esimo assist del serbo e 20esimo punto di Weems. Il Cedevita butta via il pallone ad 1:20 dalla fine, la Virtus ne approfitta e si porta avanti sul +7. Weems scrive la parola fine con la sua quinta tripla. Finisce qui sul 108 a 98 per le V Nere.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Alibegovic 11, Hunter 14, Adams 0, Markovic 3, Weems 25, Ricci 8, Abass 3, Gamble 5, Belinelli 16, Teodosic 14, Tessitori 6, Pajola 3

Tabellino Olimpija: Perry 15, Blazic 29, Hopkins 4, Marinkovic 3, Muric 18, Hodzic 2, Brown 2, Jones 11, Rupnik 16, Radovic 0, Dimec 1, Schuka 0, Duscak 0, Brown 2

Risultato Finale: 98-108

MVP Basketinside: Marco Belinelli