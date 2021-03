EuroCup, 5° Round – Top 16: É grande Italia con Trento e Virtus Bologna! Kuban ci crede ancora

Tempi di primi verdetti in EuroCup. Monaco, grazie alla sconfitta della Penya, stacca il pass per i Quarti di Finali trascinata Knight, Bost e Lessort. Il gruppo F, dove vede Trento in testa, è quello dove tutto è ancora in grandissimo equilibrio e dove tutto si deciderà la prossima settimana. Decisiva la trasferta di Kuban per l’Aquila Basket. Kazan continua ad essere un rullo compressore, mentre dietro la Virtus nel girone F, si giocano la qualificazione Ljubljana e Buducnost.

GRUPPO E:

AS MONACO – NANTERRE 92. 98-94

JOVENTUT BADALONA – UNICAJA MALAGA 77-90

GRUPPO F:

BOULOGNE METROPOLITANS 92 – LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 61-83

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PARTIZAN BELGRADO 69-54

GRUPPO G:

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 98-108

JL BOURG EN BRESSE – BUDUCNOST VOLI PODGORICA 89-92

GRUPPO H:

MORNAR BAR – HERBALIFE GRAN CANARIA 81-85

UNICS KAZAN – MORABANC ANDORRA 85-63