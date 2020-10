EuroCup, 5ª giornata: Continuano a correre Joventut Badalona e Virtus Bologna!

Grande protagonista di giornata in EuroCup è la Joventut Badalona. I catalani, con numerose assenze, vincono in un campo ostico quello di Kazan, dopo un supplementare, giocando un gran basket. Altra grande sorpresa, la vittoria di JL Bourg en Bresse a Belgrado con un brutto Partizan. Dominatore della partita un Pierre Pelos da 28 punti e 7 rimbalzi. Virtus Bologna e Joventut Badalona uniche imbattute (insieme a Trento, non scesa in campo).

GRUPPO A EUROCUP:

Unics Kazan – Joventut Badalona 91-93

Partizan Belgrado – JL Bourg en Bresse 76-89

Umana Reyer Venezia – Bahcesehir Istanbul 88-82

GRUPPO B:

Mornar Bar – Buducnost Voli Podgorica 85-82

Ratiopharm Ulm – Unicaja Malaga 76-81

Germani Brescia – Boulogne Metropolitans 70-75

GRUPPO C:

Morabanc Andorra – Lietkabelis Panevezys 76-66

Telenet Giants Antwerp – Virtus Segafredo Bologna 76-95

AS Monaco – Lokomotiv Kuban Krasnodar 72-88

GRUPPO D:

Partite rinviate.

