EuroCup, 6ª giornata: Kalnietis trascina il Lokomotiv Kuban! Trento vince e rimane imbattuta

Trento e Bologna sono le due italiane imbattute in EuroCup, insieme ad una Badalona decimata dal Covid-19 e impossibilitata a giocare a Belgrado. Il Lokomotiv Kuban è la squadra della giornata in EuroCup, trascinata da un superbo Mantas Kalnietis, autore di 15 assist nella sprizzante vittoria in terra belga, dove i russi segnano ben 114 punti.

GRUPPO A:

JL Bourg En Bresse – Bahcesehir Koleji Istanbul 79-77

Unics Kazan – Reyer Venezia 90-87

Partizan Belgrado – Joventut Badalona RINVIATA.

GRUPPO B:

Mornar Bar – Ratiopharm Ulm 66-82

Germani Brescia – Buducnost Voli Podgorica RINVIATA.

Boulogne Metropolitans 92 – Unicaja Malaga 90-80

GRUPPO C:

AS Monaco – Morabanc Andorra RINVIATA

Telenet Giants Antwerp – Lokomotiv Kuban Krasnodar 94-114

Virtus Segafredo Bologna – Lietkabelis Panevezys RINVIATA.

GRUPPO D:

Cedevita Olimpija Ljubljana – Nanterre 92 75-63

Dolomiti Energia Trento – Frutti Extra Bursaspor 89-80

Herbalife Gran Canaria – Promitheas Patras 98-83

