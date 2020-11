EuroCup 7^ giornata: Trento batte Patrasso e rimane imbattuta in vetta al Gruppo D

Al via oggi la settima giornata di questa stagione di 7DAYS EuroCup: sono scesi oggi in campo in Grecia la Dolomiti Energia Trentino e il Promitheas Patrasso.

QUINTETTO BASE PATRASSO: Ian Miller, Mouhammad Faye, E. Mantzoukas, Mantzaris Vangelis, Danny Agbelese

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Jeremy Morgan, Kelvin Martin, Luke Maye, JaCorey Williams

Il match inizia lentamente per l’Aquila Basket, che fatica ad ingranare le marce. Non gioca diversamente il Promitheas, che a pochi minuti dalla fine del primo quarto si trova in parità con la squadra ospite a soli 8 punti. Per quanto riguarda Patrasso, sono Mantzoukas, Agbelese e Miller a trascinare la squadra, mentre Trento reagisce ben supportata da Sanders, Ladurner e Martin. 17-17 alla fine dei primi 10 minuti di gioco.

Il secondo periodo, per Trento, si avvia con una bella tripla del giovane Luca Conti e con una buona difesa di Ladurner che porta Agbelese a commettere il suo secondo fallo. Il secondo periodo prosegue punto a punto: ancora una volta a mettere a segno punti importanti è Luca Conti, supportato dai liberi di Martin. Patrasso si trova sempre a un passo indietro a Trento nonostante le buone giocate di Agravanis. Importanti per l’Aquila Sanders e Martin che caricano i compagni e mettono energia in campo. La pausa lunga arriva per 41-41 causa una tripla sulla sirena da parte di Ian Miller.

Parte bene il terzo periodo per Trento grazie a i primi 6 punti di fila di Jeremy Morgan e a un formidabile Kelvin Martin che non solo mette a segno punti utili ma ha occasione di allungare il distacco tra le due squadre grazie al fallo antisportivo di Miller. Ottima difesa di Morgan e super giocata di Browne: la Dolomiti Energia ha finalmente trovato la giusta concentrazione mentre Patrasso si trova a dover fare i conti con un parziale di 0-11. I greci cercano di recuperare nonostante l’uscita di Agbelese ed i troppi tiri che non trovano il canestro. Nonostante le buone giocate di Mantzaris e Agravanis, il terzo tempo si chiude 59-69 per Trento e con la notizia che a causa di un problema muscolare JaCorey Williams non rientrerà in campo, almeno per oggi.

Gli ultimi dieci minuti iniziano con due mosse non particolarmente brillanti in attacco per Trento e con Lountzis che porta Patrasso a -6. L’avanzata greca continua e arriva al -3: dovuto il time-out di coach Brienza per aiutare i trentini a ritrovare le giuste energia e concentrazione necessarie per portarsi a casa questa partita. Morgan (con assist di Forray) e Browne sono fondamentali e riportano un distacco di 6 punti tra i due team. Il periodo continua punto a punto, con Sanders che segna poi il +7 di vantaggio. Alla fine, il match si chiude con la sesta vittoria in EuroCup per Trento e l’automatica qualificazione per lo step successivo di EuroCup.

Trento (89): Maye 6, Williams 4; Martin 13; Browne 15; Forray 2; Lechthaler DNP; Ladurner 8; Conti 5; Morgan 14; Sanders 22

Patrasso (80): Agbelese 7; Giannopoulos 0; Mantzoukas 9; Tanoulis DNP; Lountzis 6; Agravanis 22; Bazinas DNP; Faye 8; Mantzaris 6; Miller 22

(17-17; 24-24; 28-18; 89-80)

MVP Basketinside: Victor Sanders