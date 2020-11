EuroCup, 7ª giornata: Trento e Virtus Bologna volano e continuano ad essere imbattute

Settima giornata di EuroCup in cui purtroppo, ci sono state numerosi rinvii a causa del Covid-19. Trento e Virtus Bologna grandi protagoniste, soprattutto quest’ultima autore di una vittoria in un campo difficilissimo come quello di Kuban grazie ad un maestoso Milos Teodosic. MVP di giornata il serbo, insieme ad un Jaka Blazic evergreen per Ljubljana.

GRUPPO A EUROCUP:

Bahcesehir Koleji Istanbul – Unics Kazan 67-70

Joventut Badalona – JL Bourg en Bresse RINVIATA

Umana Reyer Venezia – Partizan Belgrado RINVIATA

GRUPPO B:

Buducnost Voli Podgorica – Boulogne Metropolitans 92 RINVIATA

Ratiopharm Ulm – Germani Brescia 88-76

Unicaja Malaga – Mornar Bar 98-72

GRUPPO C:

Morabanc Andorra – Telenet Giants Antwerp RINVIATA

Lokomotiv Kuban Kransnodar – Virtus Segafredo Bologna 83-89

Lietkabelis Panevezys – AS Monaco RINVIATA

GRUPPO D:

Frutti Extra Bursaspor – Cedevita Olimpija Ljubljana 80-97

Promitheas Patras – Dolomiti Energia Trento 80-89

Nanterre 92 – Herbalife Gran Canaria 90-74

