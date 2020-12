EuroCup 7ª giornata: Venezia resiste due quarti poi il Partizan scappa via

Partita senza nessun effetto sulla classifica finale nel recupero della settima giornata di 7DAYS EuroCup. Venezia già eliminata mentre il Partizan, sicuro del quarto posto e già qualificato per le To16.

Belgrado al gran completo, mentre De Raffaele concede un riposo a capitan Bramos e Vidmar.

QUINTETTO VENEZIA: De Nicolao, Stone, Tonut, Cerella, Fotu.

QUINTETTO BELGRADO: Paige, Miller-Mcintyre, Dangubic, Thomas, Mosley.

PRIMO PERIODO:

Quintetto “atipico” per coach De Raffaelle con Paige che con una tripla apre la partita a cui rispondo prima Tonut e poi De Nicolao. Difesa subito forte per gli orogranata che genera un primo vantaggio sul 11-8 dopo 7 minuti di gioco. Punteggio basso in questo primo quarto con Watt che prova a far scappare via Venezia che chiude avanti 18 a 11 grazie anche alla tripla sulla sirena di D’Ercole.

SECONDO PERIODO:

Partono forte gli orogranata che volano sul +10, ma il Partizan non ci sta e spinto da un quintetto totalmente serbo si avvicina al 25-20 con 5’44’’ dall’intervallo lungo. Adesso è Venezia che fatica a trovare la via del canestro con soli 8 punti segnati dopo 8 minuti. Chappell sblocca l’attacco veneziano e una successiva buona difesa genera un ribaltamento con Watt che realizza due liberi per il 31-23 con 52’’ dalla pausa. Due liberi di Miller chiudono il primo tempo.

TERZO PERIODO:

Parte subito forte Venezia con Tonut e Daye prova a scappare via, ma c’è immediata reazione del Partizan che si avvicina sul 38-34 con 6’30’’ da giocare. Cerella trova finalmente la prima tripla della partita e lancia il parziale hiuso con il contropiede di Watt per il 43-34. Belgrado non molla e Thomas con un 7-0 personale riporta a -2 la sua squadra con 3’03’’ dall’ultimo quarto. Paige dall’angolo fima il sorpasso serbo e guida il parziale aperto di 16-0 per il 43-50 con 1’36’’ sul tabellone. Belgrado alza i giri anche in difesa costringendo a scelte forzate e palle perse per gli orogranata. Tonut chiude il parzialer bianconero per il 45-55 che chiude il terzo periodo.

QUARTO PERIODO:

Venezia prova a rimanere a contatto a suon di liberi con Watt, arrivando fino al -8, ma Belgrado stasera è praticamente infallibile dall’arco e vola sul +15 con 5’43’’ dalla fine. Venezia sembra non averne più e De Raffaele ne “approfitta” per dare spazio anche ai giovani Possamai e Biancotto. Negli utlimi minuti Venezia prova a contenere lo svantaggio chiudendo sul 59-79.

UMANA REYER VENEZIA – PARTIZAN BELGRADO 59 – 79

MVP BASKETINSIDE:

Rashawn Thomas

Parziali: 18-11; 33-27; 45-55.

A breve tabellini completi

Umana Reyer: Casarin 4, Stone, Tonut 4, Daye 3, De Nicolao 5, Chappell 8, D’Ercole 3, Cerella 3, Possamai 4, Biancotto, Fotu 4, Watt 21. All. De Raffaele.

Partizan: Miller-McIntyre 9, Mika 2, Zagorac 2, Paige 11, Dangubic 7, Jaramaz 12, Velickovic ne, Jankovic 8, Thomas 17, Trifunovic 11, Mosley. All. Filipovski.