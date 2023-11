EuroCup, 8ª giornata: Besiktas colpaccio a Parigi! Ulm vincente a Salonicco, OK London, Gran Canaria e Hapoel Tel-Aviv

Grande sorpresa in questa giornata di EuroCup dove c’è la prima sconfitta di una delle due squadre imbattute, ovvero Paris Basketball. I francesi perdono in casa contro un Besiktas che gioca un super secondo tempo e rimonta la squadra della capitale francese. Spettacolo e 45 minuti per decretare un vincente nella sfida tra Aris e Ulm con i tedeschi vincenti sulle ali del duo Williams-Figueroa. London Lions e Hapoel Tel-Aviv vincono, non senza soffrire, in due partite dal punteggio alto. Nessun problema per Gran Canaria che domina in Romania e resta l’unica squadra imbattuta.

RISULTATI:

CLUJ-NAPOCA – GRAN CANARIA 70-92 (Jones 18, Stipanovic 10, Landesberg 26, Happ 13)

BUDUCNOST – TRENTO

HAMBURG – BC WOLVES 71-84 (Hughes 14, King 13, Gagic 14, Thurman 14)

JL BOURG – TURK TELEKOM ANKARA 86-67 (Morgan 17, Julien 12, Enoch 19, Palmer 19)

PARIS – BESIKTAS 63-68 (Shorts 22, Hifi 19, Mitchell 16, Arslan 15)

PROMETEY – VENEZIA

SLASK WROCLAW – LIETKABELIS 71-75 (Niziol 21, Golebiowski 14, Orelik 19, Varnas 14)

ARIS – RATIOPHARM ULM 88-99 DTS (Carr 20, Toliopoulos 16, Williams 20, Figueroa 18)

HAPOEL TEL-AVIV – JOVENTUT BADALONA 103-99 (Munford 31, Hoard 18, Feliz 24, Andrews 23)

LONDON LIONS – CEDEVITA OLIMPIJA 101-95 (Morgan 24, Olaseni 19, Prepelic 23, Cobbs 19)

Classifica EuroCup.