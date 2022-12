EuroCup, 8ª giornata: Cade a sorpresa JL Bourg, 110 punti subiti a Ulm! Hapoel Tel Aviv e Turk Telekom Ankara a valanga

Nel gruppo A di EuroCup, cade a sorpresa la capolista JL Bourg. I francesi subiscono ben 110 punti e sono sconfitti da Ulm autore di una grandissima prestazione. Nessun problema per Bursaspor che vince in casa, come il Prometey largamente vittorioso sui rumeni del Cluj Napoca. Nel gruppo B stravince il Turk Telekom Ankara, trascinata da un Jerian Grant extralusso. Gran Canaria e Hapoel Tel Aviv vincono agevolmente in casa mentre cade a sorpresa Paris, di fronte ad un super Cowan trascinatore del Promitheas.

GRUPPO A:

BURSASPOR – LIETKABELIS 75-69 (Bitimi 18, Auguste 14, Kullamae 15, Goloman 12)

PROMETEY – CLUJ NAPOCA 105-82 (Balvin 23, Kennedy 23, Patrick 19, Meindl 17)

ULM RATIOPHARM – JL BOURG 110-98 (Matheus 18, Jallow 16, Floyd 23, Massenat 19)

CEDEVITA OLIMPIJA – GERMANI BRESCIA 80-83 (Muric 23, Ferrell 17, Della Valle 19, Massinburg 16)

JOVENTUT BADALONA – REYER VENEZIA 90-87 (Parra 23, Feliz 15, Spissu 27, Granger 16)

GRUPPO B:

HAPOEL TEL AVIV – SLASK WROCLAW 103-73 (Ariel 17, McRae 15, Ramljak 14, Justice 11)

AQUILA BASKET TRENTO – HAMBURG 85-80 (Udom 18, Flaccadori 15, Woodard 23, Clark 14)

GRAN CANARIA – BUDUCNOST 79-71 (Shurna 16, Albicy 12, Kaba 14, Bell-Haynes 13)

TURK TELEKOM ANKARA – LONDON LIONS 102-74 (Sestina 20, Grant 18, Dekker 20, Koufos 13)

PARIS BASKETBALL – PROMITHEAS 71-74 (Allman 15, Simms 13, Cowan 21, Kulboka 13)

