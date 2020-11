EuroCup, 8ª giornata: Colpo grosso per il Bahcesehir! Partizan OK nel big match con Kazan

Colpo grosso del Bahcesehir a Badalona in questa ottava giornata di EuroCup, con la coppia Jones – Perez in grande spolvero (quest’ultimo all’ultima partita per poi salutare in direzione Fenerbahce). Il Partizan Belgrado vince il big match con l’Unics Kazan mentre Kuban soffre più del dovuto contro Lietkabelis.

GRUPPO A EUROCUP:

Partizan Belgrado – Unics Kazan 89-86

JL Bourg en Bresse – Reyer Venezia RINVIATA

Joventut Badalona – Bahcesehir Istanbul 77-87

GRUPPO B:

Boulogne Metropolitans 92 – Ratiopharm Ulm 72-65

Buducnost Voli Podgorica – Unicaja Malaga 66-90

Germani Brescia – Mornar Bar 77-75

GRUPPO C:

Telenet Giants Antwerp – AS Monaco 67-75

Virtus Segafredo Bologna – Morabanc Andorra RINVIATA

Lokomotiv Kuban Krasnodar – Lietkabelis Panevezys 94-90

GRUPPO D:

Promitheas Patras – Frutti Extra Bursaspor RINVIATA

Dolomiti Energia Trento – Nanterre 92 102-104

Herbalife Gran Canaria – Cedevita Olimpija Ljubljana 84-81

