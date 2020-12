Eurocup 9ª giornata: La Virtus Bologna vince ancora in rimonta a Monaco, unica imbattuta in Eurocup

Virtus Bologna che cerca di dimenticare le 24h folli che hanno visto protagonista Coach Sasha Djordjevic. Le V nere vanno a Monaco in un campo ostico come quello della squadra monegasca, molto positiva sin qui in EuroCup.

Quintetto Virtus: Markovic – Adams – Weems – Alibegovic – Gamble

Quintetto Monaco: Bost – Inglis – Knight – O’Brien – Lessort

PRIMO QUARTO

Il primo possesso è dei padroni di casa e proprio loro si prendono i primi punti della gara, canestro e fallo di Lessort e tripla di O’Brien. La Virtus si sblocca dopo 3 minuti con il jumper di Josh Adams e subito dopo con una super schiacciata tap-in di Alibegovic. I francesi iniziano benissimo questa gara e si mettono al comando di ben 9 lunghezze, complice anche una Virtus non proprio perfetta come spesso si vede nei primi quarti di gara. Passano i minuti e il Monaco continua a tartassare i bolognesi, il 5/7 dall’arco è sicuramente uno dei motivi inaspettati, considerando che sono l’ultima squadra in Eurocup per percentuali da 3 punti. Finisce il primo quarto sul punteggio di 25 a 10 Monac0.

SECONDO QUARTO

Teodosic si prende di agilità i primi 2 punti del quarto, mette a segno un’ottima virata che intontisce Knight e la via verso il canestro è completamente libera dopo. Sono troppe le palle perse dei bianconeri, che sono i leader (in negativo) di questa classifica in Eurocup, già 7 dopo appena 13 minuti di gioco, decisamente troppe. Resta ampio il margine tra le due squadre, 15 punti separano le separano e la Virtus non sembra in grado di contrastare l’energia dei Monegaschi. Weems sblocca la virtus dopo minuti e minuti fermi a quota 14, ma Knight risponde immediatamente. Appena la Virtus trova il canestro i francesi rispondo subito, sembra veramente impossibile, per quanto visto finora, che la Virtus possa contrastare questo Monaco super aggressivo. 40-21 ad 1° minuto abbondante dalla fine. Si va negli spogliatoi sul 40 – 22 per i Monegaschi.

Statistiche all’intervallo Virtus Bologna: 57% da due, 0% dall’arco, 85.7% ai liberi, 4 palle rubate, 9 palle perse

Statistiche all’intervallo Moanco: 54% da due, 38% dall’arco, 71% ai liberi, 5 palle rubate, 8 palle perse

TERZO QUARTO

Questa volta è la Virtus a prendersi i due punti iniziali con un sottomano a tabella di Ricci. I bianconeri mettono finalmente un po’ più di energia in campo, portando i francesi a superare la Virtus in palle perse, sono 13 ora per loro. Ricci manda a bersaglio la prima tripla di serata dei felsinei, dopo lo 0/12 del primo tempo. Abass si firma a referto con il jumper dalla media e le lunghezze di svantaggio ora diventano 12. I francesi però si riprendono grazie a Boost e Rebic che segnano rispettivamente il punto numero 12 ed 8 personale. La Virtus apre un mini parziale di 7-0 che li riposiziona in singola cifra di svantaggio. Finisce il terzo quarto sul 56 – 47 Monaco.

QUARTO QUARTO

Abass si prende di forza i primi due punti di questo decisivo quarto quarto, sono 2 i possessi di svantaggio ora. Boost, che è il miglior realizzatore della gara, risponde mettendo a segno la sua 4 tripla di serata che rimette sul +10 i suoi. La terna arbitrale fischia un’antisportivo a carico di Kyle Weems, per un fallo a metà campo da ultimo uomo, non segnano i due tiri liberi e non segnano nemmeno con palla in mano, la Virtus è fortunata in questa occasione. Il gioco da 3 punti di Milos Teodosic è puro ossigeno per i bolognesi, 62 a 57 a 5 minuti scarsi dal termine. Si veeleggia sul +5 di vantaggio per 2:30 ma i due liberi di Abass dopo il contatto rimetto la Virtus ad UN POSSESSO di distanza. O’Brien regala la palla alla panchina della Virtus e Teodosic punisce dalla distanza dall’altra parte, PARITÀ ad 1:48 dal termine. Grande partita di Julian Gamble che punisce ogni volta che ha la palla in post basso. Fallo inutile di Knight sul blocco , c’è il bonus e quindi Gamble si prende i suoi 2 liberi. Segna il primo e sbaglia il secondo, ma Weems è attento a rimbalzo e riesce a correggere per il +2 Virtus a 20 secondi dalla fine. Il Monaco perde la sua 19esima palla nel momento meno opportuno e la Virtus strappa definitivamente la partita ai francesi. Finisce 74-68 in favore della Virtus.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus Bologna: Teodosic 12, Markovic 2, Weems 13, Ricci 8, Gamble 15, Hunter 5, Pajola 4, Tessitori 2, Alibegovic 2, Adams 2, Deri 0, Nikolic 0, Abass 9

Tabellino Monaco: Bost 17; Choupas 0; Dhemais 0; Inglis 3; Knight 13; N’Doye 3; Yeguete 4; Wills 2; O’Brien 8; Lessort 10, Rebic 8



Risultato Finale: 68-74

MVP Basketinside: Julian Gamble