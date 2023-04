Eurocup, Brescia è remissiva e sprecona. Ankara la elimina e passa al turno successivo

Termina, rispettando i pronostici, l’avventura della Germani Brescia in EuroCup, con i lombardi che escono sconfitti dal campo del Turk Telekom Ankara, abbandonando la competizione. Turchi che avanzano al termine di una gara giocata in modo competente, dopo aver sofferto nel primo e aver giocato una seconda parte di gara di gran solidità. MVP Bouteille, da 21 punti e 25 di valutazione con ottime percentuali, in una serata dove nel pitturato i locali dominano con Yilmaz (12 rimbalzi), e con un Jones da 14 punti. A Brescia non bastano i 20 di Massinburg e i 10 di Gabriel e Petrucelli per aver ragione degli avversari e continuare a coltivare il sogno europeo, in una gara dove Della Valle sbaglia tanto, così come lo stesso Petrucelli. Brescia parte bene e va avanti nel secondo periodo di 7, Ankara ricuce nel terzo quarto e nell’ultima frazione prende il largo, gestendo al meglio nei minuti finali. In generale una vittoria meritata. Da segnalare una rotazione poco comprensibile per Brescia, che anche in un impegno importante a “gara secca” decide di mantenere una rotazione molto ampia a 11 uomini.

Quintetto Ankara: Grant, Oncel, Demir, Bouteille, Jones

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Demir e Gabriel aprono le danze dall’arco, L’ala bresciana continua ad essere in forma, segnando i primi 8 punti della sua squadra (6-8 al 5′). Ankara fatica a segnare complice l’ottima difesa lombarda, con i turchi che tuttavia riescono a trovare punti piazzando un bel parziale 7-0 concluso con la bomba di Sestina (14-12). Brescia cerca la reazione con i punti di Massinburg, e chiude il primo periodo con 2 lunghezze da recuparare (17-15).

Brescia fa un buon lavoro nel secondo quarto, sospinto da un ottimo Massinburg, cala un break 10-3 sigillato dalla tripla di Akele (25-20). La reazione dei padroni di casa è affidata a Bouteille, mentre alla gara si iscrive anche Jones, che in area riporta avanti i suoi (29-27 al 15′). Gara che procede sui binari dell’equilibrio, con coach Magro che rimette il suo backcourt nella mischia e trova punti da Della Valle che ispira un nuovo parziale 8-0 dal 31-30 Ankara, che spinge Brescia sul +7 (31-38), con coach Can che decide di chiamare timeout. 36-38 all’intervallo.

Buon momento per la compagine locale, anche se Petrucelli segna la tripla dell parità a quota 43 (43-43 al 23′). La gara procede punto a punto, con Brescia che cerca canestri da un ottimo Massinburg e da Cobbins, mentre per Ankara prova a scaldarsi Grant, che tenta di prendersi i compagni sulle spalle. Della Valle segna due liberi della nuova parità (53-53 al 28′), con Taylor che prova a scuotere l’empasse, con Ankara che torna davanti sul finale con Jones (58-57).

6-0 in apertura di ultima frazione per Ankara, che prova a dare la spallata decisiva (64-57). Timeout Brescia, che però subisce un altro canestro pesante da Sestina, che setta il massimo vantaggio di serata (67-58). Leonessa che cerca di rimanere in gara anche se i minuti trascorrono e i turchi hanno trovato ritmo in attacco, e tengono a distanza la Leonessa fino al finale, che vede Ankara prevalere col punteggio di 77-69, dopo che spreca diverse azioni per accorciare le distanze.

Turk Telekom Ankara vs Germani Brescia 77-69 (17-15; 36-38; 58-57)

Ankara: Guler 0, Yagmur 0, Oncel 0, Demir 9, Taylor 6, Grant 9, Yilmaz 8, Eric 0, Sestina 10, Bouteille 21, Jones 14, Erden n.e. All: Can

Brescia: Gabriel 10, Massinburg 20, Nikolic 0, Della Valle 8, Caupain 2, Petrucelli 10, Cobbins 3, Odiase 4, Burns 4, Cournooh 5, Moss 0, Akele 3 All: Magro

MVP Basketinside: Axel Bouteille