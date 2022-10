7Days Eurocup – Brescia si sblocca in Europa e regola facilmente Prometey

Convincente affermazione interna per la Germani Brescia, che coglie la prima vittoria in EuroCup della stagione. Lo fa in casa contro la compagine ucraina del Prometey, che capitola senza troppi complimenti al PalaLeonessa. Primo tempo piuttosto in equilibrio anche se nel secondo quarto Brescia ha tentato la fuga andando in doppia cifra di vantaggio. I viaggianti rimangono lì ma crollano nel terzo quarto di fronte a una super difesa bresciana e a un ottimo attacco, guidato da un ottimo Caupain, che si prende la palma di MVP del match. Sostanziale dominio della Leonessa, che porta sei giocatori in doppia cifra, vincendo il confronto nelle principali voci statistiche e sfondando i 100 punti messi a referto. Al Prometey non basta un ottimo Stephens e vede così sfumare l’obiettivo di bissare la vittoria dello scorso turno. 104-70 il risultato finale.

Quintetto Brescia: Caupain, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Prometey: Kennedy, Sydorov, Stephens, Agada, Balvin

Partenza di gara in grande equilibrio. Brescia si affida a Petrucelli mentre gli ospiti a Balvin e al suo gioco in post basso. Si segna poco (12-12 all’8′, ma la Germani poi prova a scappare con un break 8-0 a portarsi sul +8. Risposta Prometey affidata a Clavell e Sydorov, che rimettono in corsa i viaggianti. 21-18 al 10′.

Gli ucraini si avvicinano con la bomba di Lypovyy, ma continua a subire in difesa soprattutto perchè si accende Della Valle, che inizia a inquadrare bene il canestro. Le percentuali si alzano, e l’ex Olimpia serve anche ottimi assist a un Cobbins ritrovato. La tripla di ADV dona il +10 di vantaggio alla Leonessa (36-26) a metà secondo quarto. Brescia cerca di controllare il ritmo della gara ma il Prometey si affida al talento di Kennedy per restare aggrappato alla contesa: quest’ultimo segna due triple e, aiutato anche da Stephens e Agada, fa rientrare le squadre sul parziale di 48-42.

Continuano a esserci ottime percentuali dall’arco, con la Leonessa che cerca di mantenere gli avversari a distanza e prova ad accellelare grazie a Caupain, che segna prima il runner e poi la tripla: +11 Germani (58-47 al 24′) e timeout Prometey. Ancora Caupain dai liberi ad estendere il massimo vantaggio bresciano a +13, seguito poco dopo ldalla tripla dall’angolo di Gabriel che vale il +16 per i padroni di casa (65-49 al 27′). Prometey all’angolo, con Sydorov che ferma il parziale dei lombardi ma arrivano altri punti da Petrucelli e da un ottimo Caupain (70-51), che di fatto chiudono la gara. 76-54 al 30′, massimo vantaggio fin qui.

Ultimo periodo giocato solo a fini statistici, con la gara ampiamente terminata. Brescia allarga il proprio vantaggio anche sopra i 30 punti, con coach Magro che dà ampio spazio alle seconde linee, vincendo la partita per 104-70.

Germani Brescia vs Prometey Slobozhanske 104-70 (21-18; 48-42; 76-54)

Brescia: Gabriel 3, Massinburg 12, Della Valle 17, Caupain 18, Petrucelli 8, Cobbins 10, Odiase 10, Burns 4, Cournooh 14, Moss 3, Akele 5. All: Magro

Prometey: Clavell 9, Tkachenko 0, Lukashov 1, Agada 10, Lypovyy 7, Balvin 8, Kennedy 6, Stephens 13, Hogue 0, Petrov 0, Sanon 7, Sydorov 9. All: Ginzburg

MVP Basketinside: Troy Caupain, che ritrova smalto in tutte le cose che fa stasera. Letale al tiro, ponderato in regia, solido in difesa. Se questo è il nuovo playmaker della Germani, a Brescia sono tutti più tranquilli.