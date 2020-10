Eurocup, Djordejvic: Sarà una partita difficile ma dobbiamo riscattarci, lo dobbiamo a noi stessi

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della gara di EuroCup 7DAYS:

“Domani ci aspetta un’altra trasferta abbastanza tosta. Giochiamo in casa di una squadra molto atletica, con tanta esperienza, con tanti tiratori e ball handler con ottima visione di gioco. Sarà una partita molto difficile, giocando in trasferta sarà importante per il nostro cammino in Eurocup. Bisogna cambiare il chip di domenica. Tutti insieme abbiamo fatto un’analisi dura e tosta, come è giusto che sia. Adesso, partendo proprio da li, mi aspetto un altro approccio alla partita. Utilizzando le nostre armi, cercheremo di giocarla fino alla fine per portare a casa un’importante vittoria. Dobbiamo essere consapevoli che è un girone molto difficile, ma proprio per questo dobbiamo sfruttare la partita di domani per riscattarci e strappare la vittoria. Lo dobbiamo a noi stessi.“