Questa mattina sono stati svelati i due gironi da 10 squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup, con Aquila Trento nel gruppo A e le altre due azzurre Virtus Bologna e Reyer Venezia nel gruppo B. I due derby italiani del gruppo B saranno il 17 novembre 2021 (a Bologna) ed il 9 marzo 2022 (a Venezia).

La stagione regolare partirà il 20 ottobre e terminerà il 14 aprile, dopodiché ci saranno i classici playoff. Come quest’anno, la vincitrice andrà sicuramente in Eurolega mentre per l’altra finalista dipenderà da cosa faranno in Eurolega l’Unics Kazan ed AS Monaco.