I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Teodosic – Weems – Ricci – Gamble

Quintetto Kazan: Theodore – Canaan – Holland – White – Morgan

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

Pronti, via il primo pallone delle V nere che concretizzano subito con la Tripla di Milos Teodosic, dall’altra parte però la risposta non tarda ad arrivare ed anche Canaan manda a bersaglia la tripla. Le V nere partono forte con 2 triple di Teodosic e 1 di capitan Pippo Ricci, 9-6 il punteggio dopo 4 minuti di gioco. Gli animi non tardano ad accendersi e c’è subito la discussione tra Markovic e Morgan che si prendono 2 ANTISPORTIVI. Anche Weems si mette in ritmo dopo due partite non brillanti, per lui sono 4 i punti in fila per iniziare. Kazan risponde all’offensiva Bolognese con la tripla di Holland, ma le V nere restano comunque sul +6. Kazan esaurisce il bonus con il fallo di Brown su Vince Hunter che fa 1/2 ai liberi, ma poi ruba il pallone e regala un fantastico assist ad Alibegovic. Anche la Virtus esaurisce il bonus spendendo il fallo su Holland, ne mette 2 dalla lunetta e i russi tornano a contatto sul -3. Wolters non sbaglia la tripla e si conclude il primo quarto sul 21-21.

SECONDO QUARTO

La prima a smuovere il tabellino è ancora la Virtus Bologna con la seconda schiacciata di Alibegovic, dall’altra parte è efficace il jumper dalla media di Theodore. La fisicità è alle stalle e per un paio di minuti è un susseguirsi di falli e palle perse per ambo le squadre, a sbloccare la situazione è però Jordan Theodore con la tripla presa dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo concesso ai Russi. Belinelli trova la tripla ma arriva, purtroppo, il primo infortunio della serata: ad essere sostituito è Morgan che cade male sul ginocchio. il punteggio è sul 32-32 a 4 minuti dalla fine. Diverbi tra Teodosic e Canaan, a cui il serbo risponde con 5 punti in fila che valgono il momentaneo +2 per padroni di casa. Anche l’acciaccato Markovic si iscrive a tabellino con una tripla vicinissima al logo di centro campo. L’allenatore dello Unics Kazan Priftis si vede chiamare un fallo tecnico, Belinelli però non realizza il libero. Inizia l’ultimo minuto di gioco con la tripla di Vince Hunter, fondamentale per andare all’intervallo in vantaggio. Holland regala temporaneamente la parità con 4/4 ai liberi, Belinelli però salva tutto segnando 2 liberi su 3 dopo nell’ultimo possesso utile delle V nere. Finisce il secondo quarto sul 48-46 Virtus Bologna.

Statistiche all’intervallo Virtus: 53% da due, 50% da tre, 78% ai liberi, 3 palle recuperate, 8 palle perse

Statistiche all’intervallo Kazan: 40% da due, 44% da tre, 90% ai liberi, 4 palle recuperate, 6 palle perse

TERZO QUARTO

John Brown è ill primo a segnare di ritorno dagli spogliatoi con un bullismo jumper dal post basso, lo segue a ruota Holland che segna la tripla in faccia a Kyle Weems. Anche la Virtus però si fa sentire: Teodosic segna dalla lunga e Gamble fa 1/2 ai liberi. Kazan sembra essere rientrata meglio dagli spogliatoi, offensivamente è molto più fluida mentre la Virtus è molto più meccanica anche a livello difensivo, obbligatorio il time out di Djordjevic dopo i 12 punti rifilati in meno di 4 minuti. La Virtus sembra non essere rientrata dagli spogliatoi, il parziale aperto dai Russi è di 18-8 in apertura. La Virtus rincorre per tutto il terzo quarto, anche se in chiusura ritrova lucidità e si rimette a contato sul -5. Inizia l’ultimo minuto e Kazan prende ancora le distanze con il 17esimo punto di Smith. Finisce il terzo quarto sul 67-73 Kazan.

QUARTO QUARTO

È l’americano Josh Adams ad aprire le danze con una tripla che è ossigeno puro per i padroni di casa, lo segue a ruota anche il Beli. John Brown però non sbaglia da due punti e neanche Okaro White dalla lunetta, V nere a -6. Hunter è bravo a prendersi 4 liberi in un paio di azioni, li realizza tutti e 4 e la Virtus torna sotto a -2 a 6 minuti dalla fine. Okaro White e Jamar Smith segnando due triple pesantissime, i Russi allungano sul +7. Belinelli riporta i suoi a due possessi di distanza ma l’armata russa è inarrestabile, segna tutto e con tutti. Sono 6 i punti in fila delle V nere con i 3 liberi di Belinelli e i 3 liberi di Teodosic. È ancora Belinelli a tenere alte le speranze dei Bolognesi, segna altri 2 liberi importantissimi che riportano i suoi a contatto sul 92-96 ad 80 secondi dalla fine. Tripla mostruosa di Canaan da centro campo che chiude definitivamente le speranze della Virtus. Kazan vince 103-97 e strappa il pass per l’Eurolega 2021/22 oltre ad accedere alla finale di Eurocup.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Abass 2, Pajola 0, Alibegovic 6, Markovic 3, Ricci 8, Adams 10, Belinelli 24, Hunter 13, Weems 8, Nikolic 0, Teodosic 25, Gamble 1

Tabellino Kazan: Brown 20, Antipov 0, Canaan 9, Zhbanov 0, Wolters 17, White 20, Klimenko 0, Uzinskii 0, Smith 22, Morgan 1, Holland 14, Theodore 0

Risultato Finale: 107-100

MVP Basketinside: Jamar Smith