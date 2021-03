I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Teodosic – Weems – Ricci – Gamble

Quintetto Badalona: Lopez – Brodziansky – Ventura – Bassas – Tomic

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

Pronti via, il primo pallone di Gara 1 è di Badalona così come i primi due punti, Lopez-Arostegui l’autore. La Virtus parte a rilento e nonostante i buoni tiri non riesce trovare il fondo della retina per diversi minuti, la Joventut ne approfitta e grazie a Tomic e Lopez-Arostegui si mette al comando sul 6-0. Dopo lo 0/4 al tiro in quasi 5 minuti di gioco, Markovic smuove la retina con il suo 1/2 dalla lunetta. La Virtus inizia a macinare e dopo il brutto inizio mette a segno un bel parziale di 10-2 che rimanda tutto in parità. Pajola serve come l’aria a questa Virtus, un generale in difesa e sempre equilibrato nella metà campo offensiva. Pau Ribas si vede chiamato un Fallo Tecnico per proteste ed è una buonissima notizia per i bianconeri poiché questo è il suo terzo, panchina forzata per lui. Altro Fallo Tecnico chiamato a Badalona anche se questa volta a Birgander, Belinelli ringrazia e segna il libero. Sul 20 pari Badalona è brava a sfruttare l’ultima palla, Dimitrijevic si trova la via verso il canestro completamente libera e sono inevitabili i 2 punti. Finisce il primo quarto sul 20-22 per gli spagnoli della Joventut.

SECONDO QUARTO

Passaggio meraviglioso di Teodosic per l’ex Malaga Josh Adams che, per iscriversi a referto, sceglie una super schiacciata in reverse. Ancora una buona azione per Adams che riesce a raccogliere 2 liberi fondamentali dopo i canestri di Birgander e Morgan, ne segna 1 ma importante per prendere fiducia e mettersi in ritmo. Belinelli ancora bravo a subire fallo sul tiro dalla lunga distanza, 3/3 che rimette di nuovo la partita in parità. Markovic F O N D A M E N T A L E per le V nere, mastino in difesa e bravissimo a far vedere agli arbitri tutti i contatti. Abass entra e si mette subito in ritmo segnando sia la prima tripla dei bianconeri sia due punti in contropiede che valgono un possesso pieno di vantaggio per i padroni di casa. Badalona riprende confidenza con il canestro dalla lunga, Lopez e Bassas segnano due triple in fila. La Joventut mette a segno un break di 6 punti grazie ai soliti Lopez e Bassas che hanno rispettivamente 15 e 6 punti personali, la Virtus è in netta difficoltà in questo finale di secondo quarto. Belinelli ancora con un fallo subito su un tiro da 3, lui ringrazia, va in lunetta e ne mette 3 che valgono il -3. Finisce il secondo quarto sul 41-44 per la Joventut.

Statistiche all’intervallo Badalona: 53% da due, 11% da tre, 75% ai liberi, 8 palle recuperate, 6 palle perse

Statistiche all’intervallo Virtus: 66% da due, 31% da tre, 100% ai liberi, 2 palle recuperate, 9 palle perse

TERZO QUARTO

Pippo Ricci non si fa cogliere impreparato e con una finta si ritrova la strada spianata verso il canestro, 2 punti facili per l’ex Cremona. Belinelli regala 3 liberi a Brodziansky ma si fa subito perdonare dall’altra parte con due stupende triple, questi sono i primi due canestri dal campo per il persicetano anche se si trova già 17 punti, parità a quota 49 punti. La Virtus ancora troppo inconsistente in difesa e lascia troppi punti facili agli spagnoli che ne approfittano per tornare sul +7. Buono lo spunto in attacco dei bianconeri che in un amen tornano sulla parità, fondamentale la terza tripla di serata di Belinelli che scollina quota 20 e il bellissimo finger roll di Vince Hunter. Finisce il terzo quarto sul 63 pari alla Segafredo Arena.

QUARTO QUARTO

Si riparte in pratica sullo 0-0 e i primi due punti del quarto sono degli spagnoli che hanno quasi sempre comandato in questa gara 1. La fisicità raggiunge livelli altissimi e in modo direttamente proporzionale anche le due difese. Pippo Ricci dopo ben 4 errori consecutivi dall’arco segna una tripla fondamentale che regala nuovamente un possesso pieno di vantaggio ai bianconeri. Pajola splende e serve ottimamente Vince Hunter che segna i due punti che valgono il +5, che sono anche il massimo vantaggio per la Virtus. Teodosic subisce un colpo al mignolo della sua mano destra ed è costretto ad uscire dal campo per farsi medicare dallo staff medico, i bianconeri dovranno resistere qualche minuti senza il suo leader. Badalona nervosissima in questo finale e di conseguenza anche poco precisa, ciò permette alla Virtus di andare sopra di 3 possessi quando mancano poco meno i 4 minuti da giocare. Tomic però fa vedere che è di un’altra scuola e in post segna e si prende anche il fallo, che per fortuna di Djordjevic & Co non segna. Gamble manda in lunetta Bassas che non tradisce la fiducia di Duran, anche se Belinelli ricuce con un fadeaway in post che gli vale il 22esimo punto personale. Si entra negli ultimi 2 minuti di gioco e Teodosic con il suo 1/2 dalla lunetta mette i suoi a due possessi di vantaggio. Succede di tutto nell’ultimo minuto di gioco ma va tutto a favore della Virtus che a 13.8 secondi dalla fine si ritrova in lunetta con Marco Belinelli, che con il suo 2/2 scriveva parola fine su questa Gara 1. La Virtus porta a casa la partita vincendo 80 a 74 sul campo casalingo.

Gara 2 a Badalona, Venerdì 26 Marzo alle ore 19.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Tessitori 0, Abass 7, Pajola 6, Alibegovic 2, Markovic 1, Ricci 7, Adams 3, Belinelli 24, Hunter 9, Weems 0, Teodosic 11, Gamble 10

Tabellino Badalona: Dimitrjevic 6, Dawson 2, Ribas 4, Lopez-Arostegui 20, Morgan 4, Brodziasnky 5, Parrado ne, Ventura ne, Bassas 14, Birgander 6, Parra 4, Tomic 10

Risultato Finale: 80-75

MVP Basketinside: Marco Belinelli