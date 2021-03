I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Teodosic – Weems – Ricci – Tessitori

Quintetto Badalona: Lopez – Brodziansky – Ribas – Bassas – Tomic

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

Pronti, via il primo pallone di questa gara 2 è della Joventut Badalona. I primi punti non tardano molto ad arrivare, e a prenderseli sono proprio i padroni di casa con un 2/2 ai liberi di Ante Tomic. Prontamente la Virtus risponde con tessitori, ma è subito emergenza falli, infatti dopo appena due minuti sono già esauriti i falli di squadra. Passano i minuti e la partita sembra quasi una fotocopia di gara 1, anche se la Virtus è molto più aggressiva e anche le percentuali (soprattutto quelle dall’arco) sono molto migliori. Kyle Weems dopo una prima gara abbastanza anonima si riscatta segnando ben 2 triple e, in poco meno di 6 minuti, scollina la doppia cifra. Bianconeri che comandano la gara con un vantaggio di 7 lunghezze quando mancano poco meno 3 minuti, vantaggio mai raggiunto in gara 1. Ottima e ancora ottima la difesa della Virtus che costringe Badalona a ben 8 palle perse. Finisce il primo quarto sul 14-19 per le V nere.

SECONDO QUARTO

Gamble è il primo a segnare in questo secondo periodo, Pau Ribas però è pronto a correre dalla rimessa e a segnare un facile layup. Badalona sembra non riuscire a reggere il ritmo che la Virtus vuole imporre, ciò si traduce nel +9 per i bianconeri che è anche il massimo vantaggio. 1/10 è il bottino dalla lunga distanza degli spagnoli, la Virtus ne approfitta e vola sul +12. Ad esattamente metà quarto Lopez-Arostegui subisce una probabile distorsione alla caviglia ed è costretto ad uscire dal campo, perdita importante per gli spagnoli. Badalona cerca di riprendersi con i canestri di Dimitrijevic e Birgander ma la Virtus continua a spingere grazie alla tripla di Teodosic e (sorprendentemente) di Hunter, +13 a meno di 2 minuti dalla fine. Eccezionale ancora una volta Alessandro Pajola che con il suo grande lavoro difensivo strappa l’ultimo pallone ed evita il possibile canestro del -9. Finisce il secondo quarto sul 31 a 43 per le V nere.

Statistiche all’intervallo Badalona: 70% da due, 21% da tre, 80% ai liberi, 3 palle recuperate, 10 palle perse

Statistiche all’intervallo Virtus: 55% da due, 45% da tre, 66% ai liberi, 6 palle recuperate, 2 palle perse

TERZO QUARTO

Si inizia subito con il jumper dalla media di Teodosic che è vincente e vale il suo decimo punto personale e il +14, massimo vantaggio Virtus. È ancora Teodosic a martellare gli spagnoli anche se questa volta cambia zona e piazza una tripla uscendo dai blocchi. Badalona entra in campo completamente in palla e senza metterci la forza necessaria per contrastare l’ottimo inizio delle V nere che continuano a non regalare nulla neanche in difesa. La Virtus ora prende il volo e con la tripla del capitano Pippo Ricci, in un amen Badalona si ritrova sotto di ben 23 punti. Bassas, ancora una volta, cerca di di non far scappare i bianconeri mandando a bersaglio ben 3 triple consecutive che sono ossigeno puro per Badalona. Bassas con le precedenti triple scalda gli animi dei suoi compagni che iniziano ad crederci un po di più, infatti dopo ciò Parra, Ribas e Dawson segnano una tripla a testa che li rimettono sul -10. Finisce il terzo quarto sul 54 a 64 per i bianconeri.

QUARTO QUARTO

La Joventut è ancora protagonista e Ribas alza la palla per Birgander che non ci mette molto a schiacciarla dentro, risalgono sul -8 gli spagnoli. Belinelli è bravo sa subire fallo sul tiro da 3 punti lui ringrazia e fa 3/3 ai liberi. Bassas I N A R R E S T A B I L E segna ancora un’altra tripla, la sua sesta sul sette tentativi, portandosi a quota 18 punti personali. Ormai la Joventut è decisamente tornata in corsa per la vittoria, Birgander corregge il contropiede di Parra ed è -6. Bassas continua a mietere vittime da dietro l’arco ed è ufficialmente -3. Bassas fa 3/3 ai liberi ed è parità, la Virtus è completamente in palla. È ora Ventura che dall’angolo segna la tripla del vantaggio, incredibile rimonta dal -23. Bravo Vince Hunter a segnare 2 liberi ma ancora più bravo e Markovic che segna una tripla importantissima, la Virtus torna sopra di 4 lunghezze. Pau Ribas si guadagna di esperienza due liberi quando mancano poco meno di 2 minuti alla fine, e il secondo tiratore di liberi in Eurocup ne segna solamente uno, +3 Virtus. Bassas si guadagna due liberi che segna, ma Vince Hunter va dall’altra parte e schiaccia dentro due punti importantissimi. Teodosic realizza una TRIPLA PAZZESCA che dona il +6 alle V nere e che scrive quasi la parola fine sulla partita. Pazzesco finale di gara di Vince Hunter che salva tutto e scrive la parola fine sulla partita. Finisce la partita sul 78 a 84 e la Virtus vola in semifinale.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Tessitori 4, Abass 0, Pajola 5, Alibegovic 2, Markovic 3, Ricci 5, Adams 0, Belinelli 3, Hunter 9, Weems 18, Teodosic 17, Gamble 9

Tabellino Badalona: Dimitrjevic 7, Dawson 5, Ribas 3, Lopez-Arostegui 4, Morgan 3, Brodziasnky 3, Parrado ne, Ventura 4, Bassas 26, Birgander 10, Parra 6, Tomic 7

Risultato Finale: 78-84

MVP Basketinside: Vince Hunter