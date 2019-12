EuroCup, i gironi delle Top16

Quattro squadre italiane impegnate nelle Top16, per noi è en-plein in EuroCup. Ecco i gironi in cui sono state inserite:

Top 16

Si giocheranno dal 8 gennaio fino al 4 marzo 2020 con gare di andata e ritorno per un totale di sei gare per ogni squadra. Le migliori due di ogni girone andranno ai quarti di finale. Ci saranno due derby italiani con Bologna-Trento e Venezia-Brescia.

Gruppo E: Segafredo Virtus Bologna (1A) | Partizan Nis Belgrade (2B) | Darussafaka Tekfen Istanbul (3C) | Dolomiti Energia Trento (4D)

Gruppo F: Umana Reyer Venice (1B) | Germani Leonessa Brescia (2C) | EWE Baskets Oldenburg (3D) | Promitheas Patras (4A)

Gruppo G: UNICS Kazan (1C) | Galatasaray Doga Sigorta Istanbul (2D) | AS Monaco (3A) | Rytas Vilnius (4B)

Gruppo H: Unicaja Malaga (1D) | MoraBanc Andorra (2A) | Tofas Bursa (3B) | Joventut Badalona (4C)