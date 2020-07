EuroCup, i seed delle squadre italiane

Venerdì 10 luglio si terrà il sorteggio di EuroCup della stagione 20/21. Saranno 24 le squadre partecipanti, divise in quattro gruppi da sei squadre.

Le squadre sono state divise in sei fasce, a seconda dei risultati raggiunti nelle coppe europee delle ultime tre stagioni.

La Virtus Segafredo Bologna, come Brescia e Venezia, è stata inserita in quarta fascia.

Il sorteggio sarà visibile in streaming direttamente sulla pagina Facebook ufficiale di Virtus Segafredo Bologna, venerdì 10 luglio a partire dalle ore 13.00

Clicca sul link per leggere le regole del sorteggio.

2020-21 Draw Seeds

SEED 1 Promitheas Patras Unicaja Malaga UNICS Kazan Lokomotiv Kuban Krasnodar

SEED 2 Buducnost VOLI Podgorica MoraBanc Andorra Herbalife Gran Canaria Joventut Badalona

SEED 3 Maccabi Rishon LeZion Lietkabelis Panevezys Partizan NIS Belgrade Dolomiti Energia Trento

SEED 4 Cedevita Olimpija Ljubljana Virtus Segafredo Bologna Umana Reyer Venice Germani Brescia

SEED 5 AS Monaco Frutti Extra Bursaspor Bahcesehir Koleji Istanbul ratiopharm Ulm