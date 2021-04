Dopo una stagione impegnativa e ricca di sorprese, ha avuto inizio oggi alle 18:30 allo Stade Louis–II nel Principato di Monaco la prima partita delle finali di 7DAYS EuroCup 2020/21. Lo UNICS vanta un vantaggio in termini di esperienza in quanto questa squadra ha vinto l’EuroCup nel 2011 ed ha raggiunto la finale nel 2014: un passato che di certo non può risultare indifferente. Il Monaco è invece alla sua terza stagione di EuroCup e, gli uomini di Coach Zvezdan Mitrovic, accedono a questa fase finale in ottima forma avendo vinto quattro partite di fila e sette delle ultime otto.

QUINTETTO BASE KAZAN (Dimitris Prifts): Holland, Theodore, Canaan, White, Klimenko

QUINTETTO BASE MONACO (Mitrovic Zvezdan): Demahis, Knight, Bost, Inglis, Lessort

L’AS Monaco parte veloce in attacco mettendo in difficoltà la difesa dello UNICS e portandosi sul 5-0 a due minuti dall’inizio del match. Kazan però reagisce e Klimenko incassa 2 punti con una schiacciata. Demahis però segna il canestro che porta il vantaggio della squadra di casa a +9 subito supportato da Lessort che allunga a +11. Il gioco serrato e implacabile di Monaco risulta micidiale per il team russo, che ne soffre per buona parte del primo quarto. Brown e White riportano però lo UNICS in partita con una serie di punti fondamentali anche per ricaricare l’animo e la concentrazione dei propri compagni. 23-18 alla fine dei primi 10 minuti di gioco.

Si riparte con Kazan che cerca di invertire l’andamento della partita mettendo più energia nelle proprie azioni in attacco, ma i monegaschi riescono a contenere il gioco dei russi senza troppi problemi. Canaan e Brown sono fondamentali nel portare Kazan nel primo vantaggio dall’inizio della partita, ben aiutati poi da Theodore. Che partita allo Stade Louis–II! Entrambe le squadre ingranano le marce ed iniziano a rincorrersi in un gioco con ritmi serrati e con tanta voglia di mettere in cassa una bella vittoria in questa prima partita della finale di EuroCup. La pausa lunga arriva 42-44 per Kazan.

Kazan attacca e grazie a Holland e Smith allungano il distacco tra le due squadre ma Monaco recupera in fretta e presto si trova a soli due possessi dalla squadra russa. Holland e Klimenko però non ci stanno e continuano a mettere a segno punti importanti, confermando quindi l’ottimo stato di forma della squadra della repubblica russa del Tatarstan. Monaco non cede e cerca di rimanere il più possibile vicino a Kazan complici Gray e Knight, fino a raggiungere il pareggio a meno di due minuti alla fine del periodo. 65-64 in favore di Monaco a 10 minuti dalla fine della partita.

Tanta azione e dinamismo in questa serata a Monaco: Kazan perde di precisione, e questo è un grande errore, di cui la squadra di casa ne approfitta cercando di pressare la difesa russa che, però, non si fa trovare impreparata. In attacco come in difesa, di grande aiuto è la costante atleticità di John Brown: il giocatore americano è infatti sempre presente e pronto a tutto per assicurarsi il pallone e per aiutare la propria squadra, anche se è costretto a uscire a paco più di sei minuti dalla fine a causa del suo 4° fallo. L’equilibrio in questo match è evidente: le due squadre si rincorrono, pareggiando e superandosi in un continuo botta e risposta di canestri. John Brown rientra ma deve subito uscire a causa del suo 5° fallo contro Knight. Alla fine, nonostante la tensione costante, questa prima partita va a Monaco per 89-87.

Kazan (87): Holland 14, Theodore 15, Canaan 12, White 6, Klimenko 22, Brown 10, Smith 2, Kolesnikov DNP, Antipov 2, Zhbanov 0, Wolters 4, Uzinskii 0

Monaco (89): Demahis 3, Knight 14, Bost 16, Inglis 1, Lessort 17, Choupas DNP, Ndoye 4, Yeguete 0, O’Brien 11, Cissoko 0, Gray 23

(23-18; 19-26; 23-20; 24-23)

MVP Basketinside: Rob Gray