EuroCup: Pallacanestro Brescia, il sorteggio è benevolo

Riparte da Barcellona la stagione 2020/21 di EuroCup. In questa sede sono state sorteggiate, nella giornata di ieri, i gruppi della nuova edizione della competizione.

Brescia finisce in un gruppo abbordabile, evitando l’insidioso gruppo A, con Unicaja Malaga, Buducnost Podgorica, Maccabi Rishon, Ratiopharm Ulm e Boulogne e iniziera dalla trasferta in Montenegro, contro il Buducnost. La prima fase partirà il 30 settembre e terminerà il 16 dicembre.

Quattro gironi da sei squadfre, in cui le prima quattro accedono alle top 16 e verranno raggruppati in gironi da quattro compagini. Da lì quarti, semifinali e finale, in programma dal 6 a l14 aprile 2021.