EuroCup Playoffs:



London Lions vs Turk Telekom Ankara (winner against Cluj-Napoca)



Ulm – Joventut Badalona

(winner against Paris)



Gran Canaria – Besiktas

(Winner against Hapoel Tel Aviv)



Prometey – Aris

(Winner against JL Bourg)#EuroCup #Bracket #Playoffs #basketball pic.twitter.com/licoaXyhti