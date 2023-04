EuroCup, Quarti di Finale: Gran Canaria e Prometey a valanga! Grant trascina Turk Telekom Ankara, Joventut Badalona al fotofinish su Hapoel

EuroCup che entra nel vivo e si accende la corsa all’ambito posto EuroLeague.

TURK TELEKOM ANKARA* – ULM 86-76 (14-22, 20-15, 16-20, 36-19)

Soffrono e non poco i favoriti padroni di casa, ma grazie ad un maestoso ultimo quarto si qualificano per la semifinale di EuroCup. É sempre l’ex Olimpia Milano Jerian Grant, il grande protagonista per Turk Telekom Ankara, autore di una stagione mostruosa sin qui. Il duo brasiliano di Ulm, Matheus – Caboclo, è super con 41 punti e 13 rimbalzi totali, ma non sufficienti per strappare la vittoria. I tedeschi, in vantaggio a 10 minuti dal termine, subiscono la furiosa rimonta dei turchi che vincono di fronte il pubblico di casa. Ankara fa sul serio, oramai non più outsider, ma favorita per portarsi a casa l’ambito trofeo e il pass per la tanto desiderata EuroLeague.

TURK TELEKOM ANKARA: Grant 20, Jones 20, Bouteille 18, Sestina 12, Taylor 12, Guler 2, Yilmaz 2, Demir, Erden, Eric, Oncel, Yagmur.

ULM: Matheus 21, Caboclo 20, Nunez 16, Paul 9, Herkenhoff 4, Christen 2, Jallow 2, Zugic 2, Hawley, Klepeisz.

PROMETEY* – PROMITHEAS 80-57 (25-16, 18-13, 19-11, 18-17)

Nessun problema per la squadra ucraina che regola i greci senza nessun problema. Senza l’infortunato Kennedy, ci pensano Stephens e Clavell a regolare la resistenza degli ospiti. Thomasson è l’unico a salvarsi per Promitheas, mai veramente in partita e in netta difficoltà di fronte ad una squadra organizzata e con talento. Il primo posto della Regular Season non è un caso, il Prometey non vuole smettere di sognare ed ora è a due partite dal sogno EuroLeague.

PROMETEY: Dickey 4, Clavell 14, Tkachenko 6, Agada 5, Lypovyy 10, Balvin 7, Stephens 17, Petrov 2, Sanon 7, Sydorov 8.

PROMITHEAS: Cowan 8, Dangubic 4, Conditt 8, Tsairelis 8, Mouratos, Gkikas, Simpson 2, Hogue 2, Thomasson 15, Tanoulis 4, Kulboka 6.

JOVENTUT BADALONA* – HAPOEL TEL-AVIV 82-74 (22-7, 18-22, 20-22, 22-23)

Grande spettacolo e incertezza sino agli ultimi secondi tra Badalona e Hapoel. Partono forte i catalani ma gli israeliani non mollano e rientrano pienamente in partita nella seconda parte di gara e addirittura in vantaggio a pochi minuti dal termine. Brown è onfire con 21 punti per gli ospiti (con un ottimo McRae) ma la Penya è concentrata e non sbaglia il finale. I canestri decisivi sono di Feliz, ma Brodziansky, Tomic e Parra sono super in questa serata. Soffre tanto la Joventut ma strappa il pass per una storica semifinale tutta spagnola contro Gran Canaria.

JOVENTUT BADALONA: Brodziansky 16, Tomic 16, Parra 13, Birgander 8, Busquets 7, Feliz 7, Guy 7, Vives 5, Ventura 3, Ellenson.

HAPOEL TEL-AVIV: Brown 21, McRae 17, Ginat 12, Munford 12, Onuaku 7, Tokoto 5, Beni, Hoard, Timor, Zalmanson.

GRAN CANARIA – PARIS BASKETBALL 104-74 (32-30, 29-18, 21-12, 22-14)

Dominio del Gran Canaria, che dopo 10 minuti di equilibrio, mettono la freccia e scappano contro un Paris che lotta ma crolla di fronte ai colpi degli spagnoli. A differenza dei connazionali del Joventut Badalona, punteggio mai in discussione con il francese Inglis top scorer di giornata proprio contro i “suoi” francesi. Difficile trovare un giocatore non sufficiente per gli uomini di Lakovic che segnano ben 104 punti e rifilano 30 punti di distacco ad un Paris che chiude una stagione di EuroCup molto positiva, tra le prime 8 della competizione.

GRAN CANARIA: Inglis 23, Shurna 17, Balcerowski 16, Slaughter 15, Bassas 8, Albicy 7, Benite 5, Diop 5, Salvo 5, Kljajic 3, Brussino, Stevic.

PARIS BASKETBALL: Begarin 18, Wallace 13, Simms 12, Kamagate 10, Gegic 8, Denis 6, Evans 5, Diawara 2, Hamon-Crespin, Malwaya, Toupane.