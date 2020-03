EuroCup, rinviata la partita tra Darussafaka e Virtus Bologna

La partita tra Darussafaka Tekfen Istanbul e Segafredo Virtus Bologna valida per la sesta giornata di EuroCup Top 16 è stata sospesa a causa dell’impossibilità per la squadra ospite, Segafredo Virtus Bologna, di entrare in territorio turco. L’Euroleague Basketball ha preso questa decisione dopo il comunicato del Ministero degli Affari Esteri turco che ha limitato l’accesso al Paese a chiunque si sia recato in Italia nei 14 giorni precedenti. Euroleague Basketball sta valutando arene alternative in altri paesi e date alternative per riprogrammare la partita in oggetto.

I dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

–

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna