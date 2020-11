EuroCup – Rinviate le sfide Venezia – Bourg e Bologna – Andorra

Euroleague comunica ufficialmente che la partita tra JL Bourg en Bresse e Umana Reyer Venezia, valida per l’ottava giornata di regular season di Eurocup e inizialmente in programma martedì 17 novembre, è stata sospesa e sarà riprogrammata nella prima data utile con il coordinamento di entrambe le società. Salgono dunque a tre le gare del girone di regular season che l’Umana Reyer dovrà disputare in una data diversa da quella prevista: le due casalinghe con JL Bourg e Partizan e appunto quella in questione in terra francese.

Per la Virtus Segafredo Bologna stessa sorte, ma i casi di positività fortunatamente non riguardano la società felsinea. È stata la MoraBanc Andorra a richiedere il rinvio a causa dei vari casi di positività al coronavirus, quindi le due italiane non giocheranno in EuroCup nell’ottava giornata. Per la Virtus Segafredo Bologna resta programmata il recupero di venerdì 20 novembre in casa con i lituani del Lietkabelis Panevėžys.

Restano invece confermati gli impegni delle altre italiane:

Mercoledì 18/11

ore 20 Trento – Nanterre

ore 20.30 Brescia – Mornar Bar

Venerdì 20/11

Virtus Bologna – Lietkabelis

Brescia – Buducnost Voli