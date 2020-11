EuroCup, rinviate Virtus – Lietkabelis e Brescia – Buducnost

Ieri sera avevamo lanciato l’allarme covid per le prossime avversarie di Virtus Bologna e Germani Brescia, ora è arrivata ufficialità dei rinvii delle partite di EuroCup.

La squadra bianconera attendeva alla Segafredo Arena i lituani del Lietkabelis Panevėžys, però ieri i tamponi hanno rilevato ben nove positivi nel gruppo squadra (sei giocatori). Non potendo presentare almeno 8 giocatori, il rinvio era cosa automatica.

La squadra lombarda avrebbe dovuto ospitare al PalaLeonessa i montenegrini del Buducnost Podgorica, ma i tre positivi ed il rinvio del big match di ABA League aveva fatto presagire una mossa analoga anche da parte della EuroCup.

Le date di recupero verranno annunciate più avanti.

Ecco il comunicato della Leonessa Brescia:

Come da comunicazione ufficiale pervenuta da EuroCup, la partita tra Germani Brescia e Buducnost Voli, originariamente prevista per martedì 3 novembre (ore 20:30) sul campo del PalaLeonessa A2A di Brescia e valida per il sesto turno della competizione, è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata assunta a seguito della richiesta da parte del club montenegrino, a fronte dei molteplici casi di positività riscontrati all’interno del gruppo che avrebbero impedito alla squadra di presentarsi con il numero minimo di otto giocatori a referto.

In accordo con Eurolega, verranno proposte alle squadre coinvolte le migliori opzioni per riprogrammare lo svolgimento della gara.