EuroCup, round 12: Brescia, prosegue il “periodo no”. Contro Ulm altra battuta d’arresto

Non ingrana Brescia, che coglie la seconda sconfitta in EuroCup, la quarta consecutiva tra campionato e coppa e cade in casa contro Ulm. Tedeschi più cinici a segnare i canestri pesanti nell’ultimo periodo, in cui Brescia invece si spegne, non riuscendo più a segnare punti in grado di far portare a casa il risultato. Gara in equilibrio per tre quarti, sul finire del penultimo Ulm dà una spallata importante, ribadita in un ultimo parziale (17-27) in cui i viaggianti mettono le mani sulla vittoria. Brescia fa troppa fatica in attacco, in particolare dall’arco (28%) e risulta ancora un po’ sofferente a rimbalzo, concedendone ben nove alla squadra avversaria. Serata opaca per Della Valle (1/8 dal campo), a Brescia non basta un ottimo Odiase (17) per avere la meglio sui tedeschi, che si godono il tro Dos Santos-Paul-Christen, che combinano per 46 punti complessivi. Dos Santos aggiunge 10 assist ai 18 punti a referto, chiudendo a un totale di 23 di valutazione. E’ lui l’MVP della gara, con Ulm che porta in doppia cifra anche Jallow e Caboclo. Brescia che deve cercare di ripartire quanto prima per evitare di arretrare troppo in classifica, aspettando che l’infermeria si svuoti.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Akele, Gabriel, Odiase

Quintetto Ulm: Dos Santos, Paul, Kleipeisz, Christen, Caboclo

Parte bene Brescia, sorretta da un ottimo Odiase e Gabriel, andando sul +8 a metà primo quarto (11-3). Reazione tedesca che non si attendere ed è affidata a Dos Santos e Hawley, che riportano i viaggianti in scia. Brescia difende bene ma attacca con troppa fretta, subendo ancora punti per mano di Jallow, che piazza la bomba del vantaggio (14-15 al 9′). Brescia comunque chiude avanti la prima frazione grazie ai punti di Della Valle e Cournooh (18-16).

Secondo periodo con Brescia che vola suò +7 (25-18), con Ulm che cerca ossigeno e resta in scia (24-20 al 12′). Ulm tuttavia fatica a muovere la palla, tirando male dall’arco in questa fase e subisce un parziale 12-4, con la tripla di Gabriel a dare alla Leonessa il massimo vantaggio (36-24). Immediata risposta ispite affidata al tiro da tre punti, con cui Ulm costruisce un break 9-0 per riportarsi a -3. Caboclo inizia a controllare l’area, ma Brescia risponde e chiude avanti all’inervallo (39-36).

Leonessa che si riporta avanti a inizio secondo tempo con Della Valle (45-38), a cui Ulm risponde con la tripla di Nunez. Nella parte centrale di quarto si segna poco e gli attacchi sbagliano tanto. Brescia tiene il vantaggio (49-44), prima di subitre un parziale fulmineo del Ratiopharm, un 14-3 che fa schizzare in avanti la formazione tedesca, ispirata dalle transizioni veloci e dai punti di Dos Santos e Christen (52-58). Laquintana accorcia da centrocampo alla penultima sirena, 55-58.

Brescia pareggia subito con il canestro dall’arco di Massinburg, a cui risponde subito un ottimo Christen. Si gioca ora possesso su possesso, con nessuna delle due squadre in grado di prender il largo: Ulm tiene in mano ritmo e comando della gara, tornando a +8 grazie ai canestri di Jallow dalla lunetta, a cui segue la bomba ancor più pesante di Paul per il masimo vantaggio ospite (+8, 60-68 al 35′). Gara in salita ora per la Germani, che dopo il timeout subisce una nuova bomba da Jallow e un canestro in penetrazione di Dos Santos, che spediscono Ulm sul +13 e chiudono la gara: parziale 12-0 mortifero. Brescia abbozza una reazione ma Paul affossa le residue speranze dei lombardi con un’altra tripla, che fa calare il sipario. Finale:

Germani Brescia vs Ratiopharm Ulm 72-85 (18-16; 39-36; 55-58)

Brescia: Gabriel 10, Massinburg 7, Nikolic 5, Della Valle 13, Odiase 17, Burns 2, Laquintana 3, Cournooh 9, Moss 4, Akele 2, Taylor n.e. All: Magro

Ulm: Dos Santos 18, Paul 15, Christen 13, Nunez 6, Kleipeisz 2, Hawley 9, Jallow 10, Zugic 0, Caboclo 10, Fuchs 2. All: Gavel

MVP Basketinside: Yago Dos Santos