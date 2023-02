EuroCup, round 13: Brescia si rialza ed è corsara sul campo di Bourg en Bresse

Torna alla vittoria la Germani Brescia, che batte Bourg en Bresse in trasferta e prova ad uscire da un periodo molto complicato. Gara meritata dala Germani, che guida sostanzialmente per 40′ e sfrutta la serata opaca al tiro degli avversari. Ottima la difesa messa in campo dalla squadra di coach Magro, che a differenza delle ultime prove trova ritmo e buone percentuali dal campo e dall’arco. MVP è Kenny Gabriel, che con una ottima prova trascina i suoi compagni, aiutato dalle ottime prove di Nikolic, Della Valle e Burns. Bene dall’arco Brescia, che tira col 38% e vince anche la lotta a rimbalzo, catturando 39 carambole per aver ragione della capolista del girone.

Brescia si rialza e consolida la sua zona qualificazione, mentre per la formazione francese la qualificazione è rimandata alla prossima settimana.

Quintetto Bourg: Floyd, Julien, Palmer, Mike, Kokila

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Buona partenza per Brescia, sospinta dai punti del backcourt, con un Nikolic molto ispirato e un Della Valle solido (0-5). Bourg risponde e la gara torna sui binari dell’equilibrio, con i francesi trascinati da Floyd: il play americano piazza la tripla del vantaggio locale (13-12 al 5′). Risposta Brescia, con break 8-0 costruito dall’arco, a portarsi a +7 (20-13). Bourg risponde subito con i punti delle seconde linee, a tornare a pareggiare a fine primo quarto (20-20).

Gara che procede punto a punto anche nel secondo periodo, con Brescia che prende iniziativa con Taylor e Massinburg (23-27 al 13′). Si segna molto poco nella parte centrale di tempino, con le difese abili a disinnescare attacchi lenti e poco precisi. Brescia cmanda la gara e tocca anche il 8 con i tiri liberi di Della Valle (26-34 al 16′). Bourg reagisce grazie ai canestri di Floyd e Julien, che riportano sotto i padroni di casa, con Odiase che nega il canestro sulla sirena e manda la Leonessa al riposo sopra di un punto (39-40).

Brescia comincia bene la ripresa con la bomba di Gabriel, bissata da un’altra poco dopo. Della Valle aiuta il lungo bresciano, mentre tra i transalpini Mike l’unico a muovere il punteggio, ma Gabriel è scatenato e segna la sua terza tripla nel parziale, con Brescia che allunga ancora a +8 (43-51 al 24′). Kokila e Palmer accorciano il gap, ma è un fuoco di paglia perchè Taylor e Burns fanno volare Brescia sul +9, con l’italoamericano molto ispirato sui due lati del campo (49-58). I punti di Massenat e Pierre chiudono il penultimo quarto (53-58).

Brescia fatica a segnare nei primi minuti di ultimo quarto, con Bourg che accorcia la distanza con un break 6-2 (59-60 al 34′). Ultimi cinque minuti con la gara aperta a qualsiasi esito, con le compagini che ora segnano pochissimo. Ci pensa Massinburg a mandare a segno una tripla molto pesante, che vale il +6 a 3′ dalla fine (59-65). Bourg tenta un abbozzo di reazione, ma Gabriel e Nikolic affondano definitivamente la formazione francese, che si arrende. Punteggio finale: 66-74.

Mincidelice JL Bourg en Bresse va Germani Brescia 66-74 (20-20; 39-40; 53-58)

MVP Basketinside: Kenny Gabriel