EuroCup, Round 6, Top16: contro il Lokomotiv non c’è storia, Trento perde in casa dei russi

Al via mercoledì 10 marzo 2021 la sesta giornata delle Top 16 del Gruppo F di 7DAYS EuroCup: sono scesi in campo alle 17:30 alla Basket-Hall di Krasnodar la Dolomiti Energia Trentino ed il Lokomotiv Kuban.

QUINTETTO BASE LOKOMOTIV KUBAN: Kalnietis, Williams-Goss, Kuzminskas, Hervey, Gordon

QUINTETTO BASE TRENTO: Browne, Forray, Martin, Maye, Williams

Che partita alla Basket-Hall di Krasnodar! Il match parte con Trento molto convinta: le buone azioni di Browne e le idee di Forray su Williams aiutano a mettere a canestro punti utili nonostante il Lokomotiv sia sempre in partita: 9 punti pari a metà del primo match. Williams ritrova poi la sua solita carica e Trento allunga per il 15-9, ma il Loko grazie anche a Gordon e Williams-Goss si riavvicina e va a -1 ma Sanders mette a segno una tripla importante. I primi 10 minuti di gioco, tra errori e sbavature di entrambe le squadre, si chiudono 27-20 per la squadra di casa.

Il secondo quarto parte lento e sulla scia del primo. Il Lokomotiv trova vantaggio ma sono Browne e Maye a riavvicinare le due squadre.

Kuzminskas è fondamentale per mantenere il vantaggio su Trento: l’Aquila è sconcentrata e fatica parecchio per non perdersi completamente in questo secondo quarto. 54-38 alla pausa lunga.

Il gioco ricomincia ma Trento sembra spaesata e poco presente in questo match. Browne, Sanders e Williams riavvicinano il punteggio, ma la strada è ancora lunga per ritornare in partita come invece era accaduto nel primo quarto. Il Lokomotiv cede e commette alcuni errori: Trento ne approfitta e si porta a -10 dai russi.

Ultimi 10 minuti di fuoco per Trento che si trova su una montagna russa altalenando momenti di lucidità e dinamismo ad altri di confusione ed imprecisione. Kuzminskas e Kalnietis trascinano la squadra russa in grande vantaggio mentre Trento perde fiducia e fatica a trovare la via del canestro in questa serata difficile e negativa.

Alla fine, il Lokomotiv vince per 100-86.

Trento (86): Williams 27; Browne 12; Forray 4; Ladurner 2; Maye 10; Conti DNP; Morgan 5; Sanders 22; Mezzanotte 2; Pascolo DNP; Martin 2

Lokomotiv Kuban (100): Kalnietis 21, Williams-Goss 13, Kuzminskas 26, Hervey 9, Gordon 12, Cummings 11; Motovilov DNP; Ilnitskiy 4; Kalinov DNP; Lynch 4; Martiuk 0; Emchenko 0

(27-20; 27-18; 22-28; 24-20)

MVP Basketinside: Kuzminskas Mindaugas