EuroCup, Semifinali – G1: Paris sempre più dominante! JL Bourg batte il Besiktas, non salta il fattore campo

Prima gara delle semifinali di EuroCup, in cui la vincente della competizione staccherà il pass per la prossima EuroLeague.

JL BOURG – BESIKTAS 86-74 (1-0 JL BOURG)

Questa volta non riesce il miracoloso rimontone di EuroCup da parte dei turchi del Besiktas. JL Bourg ha un grande apporto dalle sue pedine fondamentali e anche il prospetto NBA Risacher è fondamentale con due triple nella seconda parte di gara che scavano il vantaggio chiave per ottenere la prima gara. Top scorer Mike con 16 punti mentre non basta la super prestazione da 15 punti e 16 rimbalzi di Delgado per il Besiktas che ci prova ma non riesce non l’impresa. Si torna in campo fra 3 giorni a Istanbul.

JL BOURG: Mike 16, Lewis 14, Julien 11, Brown 10, Massa 10, Salash 9, Risacher 8, Kokila 4, Morgan 4, Benitez.

BESIKTAS: Delgado 15 (16 rimbalzi), Simonovic 14, Needham 13, Mitchell 10, Arslan 8, Allman 4, Konan 4, Mathews 4, Ugurlu 2, Durmaz, Yigitoglu.

PARIS BASKETBALL – LONDON LIONS 99-86 (1-0 PARIS)

É una macchina da guerra questo Paris! I francesi continuano la loro rotta verso la prossima EuroLeague, da gran favoriti, regalando un’altra grande prestazione offensiva da 99 punti per un London Lions che nulla può e crolla in particolare nel terzo quarto dove subisce un parziale di 25 a 8. Il duo Shorts-Hifi fa impazzire la difesa di London che si aggrappa all’esperienza dell’ex NBA Nwaba ma non è sufficiente. Prestazione totale dei francesi che non steccano la prima davanti al pubblico di casa della Adidas Arena.

PARIS BASKETBALL: Shorts 23, Hifi 22, Ward 11, Jantunen 10, Simon 10, Herrera 8, Malcolm 5, Kratzer 4, Ngouama 4, Sy 2.

LONDON LIONS: Nwaba 24, Olaseni 15, Dekker 11, Philip 11, Nelson 9, Grantham 5, Morgan 5, Taylor 4, Morgan 2, Sharma, Soluade.