EuroCup, Semifinali – G2: Paris in finale, il Besiktas porta JL Bourg a gara-3

In campo per gara-2 delle Semifinali di EuroCup con Paris Basketball e JL Bourg ad avere il primo match ball dopo le rispettive vittorie nelle prime sfide contro London Lions e Besiktas.

LONDON LIONS-PARIS BASKETBALL 85-93 (serie 0-2)

Il Paris Basketball fa sua anche gara-2 giocata alla The Copperbox Arena di Londra ed ottiene il lasciapassare per la Finale di EuroCup. Gara-2 finisce 85-93 per i parigini capaci di reagire a un buon primo tempo dei padroni di casa grazie a una seconda parte di gara condotta con autorità (40-54 il parziale della ripresa). 21 punti e 6 assist per TJ Short, 13 di Hifi e Herrera, doppia cifra anche per Justin Simon (10). Per i Lions 25 punti di Matt Morgan e 17 per Jordan Taylor.

LONDON LIONS:Olaseni 9, Taylor 17, Nwaba 2, Soluade n.e., Dekker 6, Morgan 5, Nelson 7, Queeley n.e. Sharma 5, Philiips 9, Morgan 25, Grantham. Coach Petar Bozic

PARIS BASKETBALL: Shorts 21, Malcolm 10, Hifi 13, Ward 9, Sy 2, Herrera 13, Kratzer 4, Denis n.e., Ngouama 3, Jantunen 7, Simone 7. Coach: Tuomas IIsalo

BESIKTAS-JL BOURG 82-71 (serie 1-1)

Nel tifo assordante del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul il Besiktas si aggiudica gara-2 della serie semifinale contro il JL Bourg e rimanda ogni verdetto alla decisiva terza partita da giocare nuovamente in Francia. JL Bourg disputa un buon primo tempo andando conducendo di 4 punti all’intervallo. Ma nella ripresa i turchi ribaltano la partita guidati dalla coppia formata da Jonah Mathews e Matt Mtichell (17 punti a testa). Per i transalpini il migliore è Mike (19 punti).

BESIKTAS: Mathews 17, Aksu n.e., Allman 2, Needham 12, Ugurlu 3, Arslan 4, Durmaz n.e., Mitchell 17, Simonovic 11, Konan 2, Yigitoglu n.e., Delgado 14. Coach: Dusan Aljimpievic

JL BOURG: Lewis 11, Brown 8, Salash 6, Benitez 4, Courby n.e., Risacher 4, Massa 6, Morgan 4, Rowland, Mike 19, Kokila 7, Julien 2. Coach: Frederic Fathoux