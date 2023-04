EuroCup, SF: Turk Telekom Ankara è la prima finalista! Prometey lotta sino alla fine, ma la tripla di Stephens è stoppata

Prometey e Turk Telekom Ankara si sfidano nella prima semifinale di EuroCup, in palio non solo la finale ma un prezioso posto nella prossima EuroLeague, in palio con il trofeo europeo.

QUINTETTO PROMETEY: Clavell, Stephens, Tkachenko, Agada, Balvin.

QUINTETTO TURK TELEKOM: Grant, Yilmaz, Bouteille, Sestina, Jones.

Il primo quarto è territorio del Prometey. Gli ucraini, in “prestito” a Riga per ovvi motivi, giocano una super prima frazione portandosi subito subito sul +9. Importantissimi Clavell, leader vero della squadra a maggior ragione dopo l’assenza di Kennedy, e Balvin. Molto bravo il ceco non solo a segnare ma a fare la voce grossa nel pitturato e a distribuire assist ai suoi compagni. Nel secondo quarto arriva la reazione turca. Alza la voce Jones nel duello sotto canestro con Balvin. L’ex Pesaro è un fattore come ovviamente lo è Jerian Grant. L’ex Olimpia Milano conferma la sua stagione ed è il punto di riferimento in attacco per Ankara che chiude avanti all’intervallo.

La seconda parte di gara vede il Turk Telekom Ankara sempre comandare nel punteggio e gli ucraini a rincorrere. Cuore enorme del Prometey che non molla mai e resta sempre aggrappato alla partita nonostante un Turk Telekom Ankara molto positivo e concentrato in questa serata. Bouteille è un fattore ma lo è anche Clavell con le due squadre che si battono colpo su colpo. Il finale è palpitante. Ankara sembra aver messo in cassaforte la partita con un vantaggio discreto, ma complice 3 palle perse consecutive sanguinose e un Prometey che ci crede sempre, arriva all’ultimo minuto con un clamoroso +1 per gli ucraini. Ci pensa poi Taylor, eroe di giornata. Prima segna il jumper del controsorpasso, poi stoppa Stephens che sulla sirena aveva scoccato la tripla della possibile vittoria.

Turk Telekom Ankara è la prima finalista! Ora ad attendere i turchi ci sarà la vincente tra Gran Canaria e Joventut Badalona.

PROMETEY – TURK TELEKOM ANKARA 74-76 (25-16, 13-25, 18-20, 18-15)

MVP BasketInside: T.Jones

PROMETEY: Clavell 19, Balvin 14, Stephens 10, Lypovyy 9, Agada 8, Sydorov 6, Petrov 3, Sanon 3, Tkachenko 2.

TURK TELEKOM ANKARA: Grant 19, Bouteille 16, Taylor 15, Jones 11 (14 rimbalzi), Yilmaz 8, Sestina 5, Oncel 2, Eric.