EuroCup, Simone Pianigiani: “Conosciamo l’intensità del Besiktas. Troveremo il modo per sorprendere gli avversari”

Il coach vuole portare i primi punti europei al suo Cedevita Lubiana nell’ostica trasferta di Istanbul

Sulla panchina della squadra slovena del Cedevita Olimpija il coach senese Pianigiani è alla caccia del primo successo nel girone A dell’EuroCup. Stasera i suoi ragazzi se la vedranno con il Besiktas – squadra turca che punta alla terza vittoria in EuroCup per mantenere il primo posto in classifica. Per tentare di sbancare la “Bjk Emlaket” arena, gli sloveni dovranno trovare il modo per superare una delle difese più forti del torneo, senza però concedere troppo agli avversari.

Questo il commento di Simone Pianigiani prima di intraprendere assieme ai suoi giocatori il viaggio di trasferta a Istanbul: “Quando parli del Besiktas parli di un top team. Questo ci è chiaro. È una squadra diversa da quelle che abbiamo affrontato sin qui: nel gioco il Besiktas si basa molto sulla fisicità. Punta molto sull’intensità e soprattutto sulla pressione in difesa. Questi sono gli elementi che si possono riscontrare da subito guardando ai nostri avversari e che dobbiamo avere bene in mente. Ci stiamo preparando alla sfida”.