EuroCup, Top-16: Brescia lotta ma si mangia le mani. Oldenburg vince e ribalta l’andata

Che era difficile lo si sapeva. E infatti la sconfitta è arrivata, la seconda consecutiva tra campionato e coppa per la Germani. Matura in terra teutonica, dove la campagna di conquista bresciana fallisce sia l’intento primario, della vittoria, che quello secondario, di difendere il gap di +3 conquistato sette giorni fa al PalaLeonessa. Festeggia Oldenburg, in una serata magica per i gialloblu, comandata nel punteggio dal 1′ al 40′. Il successo, seppur parzialmente viziato da un arbitraggio piuttosto casalingo, è meritato: maturato fin dai primi possessi in cui i tedeschi mettono in pochi minuti tre possessi tra sé e gli avversari grazie a un fantastico Hobbs. L’inizio bresciano è, al solito, a marce basse, in un primo tempo di forte sofferenza per la Leonessa, orfana tra l’altro di capitan Moss, che non ha preso parte alla trasferta per un problema fisico. Tante imprecisioni, palle perse e poca difesa, condita da percentuali di alto livello fanno sì che Oldenburg confezioni una gran prima metà di gara. Ma nella ripresa Brescia cambia, lotta, difende, rimonta. Lo fa con i punti di un Sacchetti letale, di un Abass efficace al tiro (ma che sporca la sua partita con 6 palle perse), con la difesa di Horton e Cain. Brescia si ritrova a -2 nel terzo quarto in cui segna 21 dei 29 punti del tempino nella sua prima metà, mettendo paura e pressione ai tifosi presenti a gremire la EWE Arena. E’ a questo punto che i tedeschi dimostrano di essere una grande squadra, gruppo compatto, respingendo l’avversario affidandosi al talento di un Mahalbasic cattedratico, oltre che a quello di un Paulding sempre efficace. Il centro sloveno domina questo match con 16 punti, 5 rimbalzi e 9 assist), segna punti pesanti, difende al limite e anche oltre ma alla fine ha ragione lui. Anche in un rocambolesco finale: l’EWE, sopra di 10 a 2′ dalla fine si fa rimontare fino a -2. Con la palla in mano, coach Drijencic decide di non accontentarsi della vittoria ma di provare a mettere la freccia anche nella differenza canestri. Affida l’arancia a Mahalbasic, che esegue e condanna Brescia al peggiore degli epiloghi. Ora per la banda di Esposito si fa dura, anche se con due vittorie la storica qualificazione ai quarti di playoff verrebbe comunque centrata.

Quintetto Oldenburg: Tadda, Hobbs, Paulding, Schwethelm, Mahalbasic

Quintetto Brescia: Vitali, Lansdowne, Abass, Horton, Cain

Inizio shock per per Brescia, che pronti via subisce 9-0 fatto da tre bombe di Hobbs. Vitali sblocca Brescia ma l’inizio dei tedeschi è di grande intensità, con Paulding e Mahalbasic a ispirare il primo allungo locale. Tante palle perse per la Leonessa (7 nel primo quarto), principalmente dalle mani di Abass e Vitali, scivolando a -12 a metà primo quarto (16-4). Brescia pian piano ingrana, con fatica rientra fino a -9 (20-11 al 7′), salvo poi ripiombare in doppia cifra di svantaggio al 10′ sotto i colpi di Larson e Moore, con quest’ultimo che manda a bersaglio un canestro molto complesso sulla prima sirena (26-14). Brescia doppiata in apertura di seconda frazione dal canestro di Amaize, ma che nonostante le enormi difficoltà sui sue lati del campo rimane lì con i punti di Zerini e Abass (30-19 al 12′). Timeout Oldenburg, che finora ha prodotto basket di alto livello anche grazie alla visione di gioco della sua stella: Mahalbasic è ingestibile per Brescia (8 punti e 5 assist già per lui). I viaggianti provano a rimanere nel match aggrappandosi al talento di Horton e Lansdowne, ma la bomba sganciata da Moore vale il +13 tedesco (38-25 al 16′). Per Brescia ottimo impatto di Laquintana, finora il migliore tra gli esterni bresciani a guidare le operazioni: è lui a scuotere la Leonessa, segnando il layup che apre un break 7-0 ospite. Gli altri 5 li firma Abass, ora più disciplinato del primo periodo, e che scavalla la doppia cifra realizzativa mettendo Brescia a -6 al 17′ (38-32). Coach Drijencic ferma il gioco e trova, alla ripresa del gioco trova subito ossigeno dall’arco con Schwethelm. Dai qui parte la riscossa sassone, on i gialloblu caldissimi a trovare una pioggia di triple dalle mani dell’ala tedesca e di Hobbs, arrivando alla pausa lunga con un parziale 14-5 che fissa il nuovo massimo vantaggio locale a +15 (52-37). Primo tempo sostanzialmente perfetto dei gialloblu, con Brescia che ha qualche demerito difensivo in più che offensivo.

Inizio ripresa e cambia lo spartito. Brescia accende la luce in difesa e parte la riscossa: 21 punti nei primi 5′ di terzo quarto per la banda di Esposito, per un break 21-8 che riporta Brescia di peso a -2. Ottimo lavoro di un Cain profondamente diverso rispetto ai primi 20′ di gioco: è lui a guidare la difesa bresciana nel difendere il pitturato. In attacco ci pensano Sacchetti (preferito ad un Horton un po’ spento), Lansdowne e lo stesso centro di Rochester, e Brescia è lì, a un possesso di distanza (60-58 al 25′). Ma Oldenburg non ci sta e risponde, vincendo qualche possesso difensivo, recuperando palloni e piazzando il break 5-0 con la premiata copia Mahalbasic–Paulding: padroni di casa di nuovo a +7 e timeout Brescia. La rottura si allarga fino a 7-0 con i liberi di Paulding e viene chiusa dalla bomba di un ottimo Zerini (67-61 al 28′). Ma è ancora il veterano di Oldenburg a tenere a distanza Brescia, che riprende a subire punti con una certa costanza come nel primo tempo. A poco servono, nel tentativo di rimonta, i punti di Laquintana e Trice, che riportano Brescia fino a -5 ma che devono fare i conti con le seconde linee di gran qualità messe sul parquet da Oldenburg: Moore e Larson sono freschi e chiudono bene il terzo periodo per la propria squadra, che vola sul +10 (76-66), nonostante i 29 punti della Leonessa nel quarto (con le prime 6 triple tentate a bersaglio). Seguono minuti in cui si segna poco e in cui Oldenburg gestisce il vantaggio accumulato, difendendo da manuale (81-71 al 35′). Situazione molto complessa per Brescia, che pare anche sulle gambe. Horton comunque la smuove dal torpore con il canestro dai 6.75m che vale il -7 a 3′ abbondanti dal termine. C’è ancora vita sul pianeta Germani, che sul -8 ha diverse possibilità di ritrovare la via giusta per riaprire il discorso vittoria o quantomeno per difendere la differenza canestri. Ma fallisce, in entrambi gli intenti: il canestro di Moore chiude ogni discorso e il finale sorride a Oldenburg, nonostante un break 8-0, ispirato da Vitali con cui Brescia riapre la contesa. Nell’ultimo possesso, infatti, sul +2, la squadra di casa decide di attaccare per ribaltare la differenza canestri, anche col rischio di sbagliare e mettere a rischio la vittoria. Ma Mahalbasic non sbaglia: segna, subisce il fallo, realizza il libero e regala ai suoi tifosi il finale perfetto. 89-84 il parziale finale.

EWE Baskets Oldenburg vs Germani Brescia Leonessa 89-84 (26-14; 52-37; 76-66)

Oldenburg: Moore 13, Hobbs 15, Tadda 0, McClain 2, Kessen 6, Amaize 2, Paulding 22, Mahalbasic 16, Schwethelm 9, Larson 4, Sears n.e., Hollatz n.e. All: Drijencic

Brescia: Zerini 8, Trice 7, Abass 21, Cain 7, Vitali 2, Laquintana 5, Lansdowne 14, Silins 2, Guariglia 0, Horton 13, Sacchetti 5, Warner n.e. All: Esposito

MVP Basketinside: Rasid Mahalbasic