EuroCup, Top-16: Brescia riprende a correre e regola Oldenburg

Vince ancora Brescia, lo fa nel fortino PalaLeonessa contro la quarta forza del campionato tedesco, Oldenburg. Raggiunta Venezia in classifica, con cui la Leonessa ha pagato dazio settimana scorsa, sapendosi subito rialzare. Dieci vittorie nelle ultime undici giocate, ancora con il classico inizio lento, ma non facendosi seppellire dai punti avversari: Brescia tocca anche il -9, va al riposo sul -8, ma nella ripresa sboccia nuovamente. Merito di coach Esposito, della gestione dei suoi giocatori e della propria rotazione. Mattatori Horton, Vitali, Abass e Cain, in una sfida in cui a brillare è la rodatissima difesa bresciana, che mette la museruola a una delle squadre meglio attrezzate offensivamente di questa EuroCup, tenendola a soli 67 punti segnati. In quattro in doppia cifra per la Leonessa, con Cain a metterne 8 con 13 rimbalzi (MVP di serata) e un gran lavoro sul temibile centro sloveno Mahalbasic (13 pt, 9 rim, 6 ass), che spadroneggia a tratti ma non sfonda, così come i suoi compagni. Oldenburg si affida alle sue magie e a quelle di un eterno Paulding: i due si combinano per 31 ma arrivano con le gambe a terra nel finale, venendo puniti da una Brescia lucida e spietata, che prende il comando sul finire di terzo quarto per non lasciarlo più, nonostante l’energia messa sul parquet da Larson e Moore. Evanescente Tadda per i viaggianti, che pagano dazio di fronte ai 17 di Horton. Pazzesco momento per i lombardi, che nella prossima giornata, in Germania, si giocano una fetta importante del passaggio ai quarti. A Oldenburg anche Trice (non schierabile oggi) sarà della partita, in una campagna se si preannuncia ostica da affrontare e con uno minimo da difendere. Ma a questa Leonessa, finché giocherà con questa fiducia, fluidità, compattezza e controllo sul ritmo di gara, nulla è realmente proibito.

Quintetto Brescia: Vitali, Lansdowne, Abass, Horton, Cain

Quintetto Oldenburg: Hobbs, Tadda, Paulding, Schwethelm, Mahalbasic

Cain sblocca subito il punteggio in un avvio dalle alte percentuali e dall’equilibrio totale (10-10 al 4′). Bastano un paio di possessi bresciani a vuoto per far sì che Oldenburg provi una prima fuga, ispirato dai canestri del veterano Paulding e di Mahalbasic: 5-0 ospite, ritoccato qualche minuto più tardi in un 10-4 che fissa il massimo vantaggio a +6 (14-20 all’8′). Oldenburg difende molto bene, obbligando Brescia a prendere decisioni spesso non volute o consone alle caratteristiche bresciane. La Leonessa cala le sue percentuali, chiudendo il primo quarto a -4 (16-20). Brescia si avvicina nel secondo periodo: ottima prima metà di tempino dei padroni di casa, trascinati da un Moss che è un fattore sui due lati del campo. Le seconde linee spingono Brescia fino al -1 (23-24 al 14′), ma devono gioco forza fare spazio ai titolari, i quali subiscono un pesante parziale 8-0 tedesco. Break fulmineo, che spedisce Oldenburg a +9 (23-32 al 16), fissando il nuovo massimo vantaggio. Germani ora in difficoltà a contenere Mahalbasic, che sale in cattedra in post basso, eludendo spesso il raddoppio con passaggi di grande qualità per i compagni. Paulding mette a ferro e fuoco la metà campo biancoblu (14 per lui all’intervallo), e Oldenburg è avanti di 8 alla pausa lunga (34-42).

Brescia ha bisogno di triple dopo un primo tempo s3carso in questo fondamentale, e le prime due della ripresa entrano e sono firmate Moss–Horton. Mahalbasic mette una pezza in questa fase, risultando solido anche a rimbalzo assieme al compagno Schwethelm. Brescia torna a -4 (40-44 al 24′), rintuzza a -6 con il solito canestro di Mahalbasic, ma ora ha l’inerzia del match dalla sua: Cain, Abass e Horton confezionano il 6-0 che vale la parità a metà terza frazione (46-46). Timeout coach Drijencic, ma Oldenburg riceve un’altra tripla di Lansdowne che dona il primo vantaggio di serata a Brescia. Vantaggio che regge fino al 30′ in minuti di grande intensità ma dai pochi punti messi a referto (51-50). Oldenburg riesce comunque a tenere nel punteggio in una fase delicata della gara, senza Mahalbasic e Paulding in campo. E che ora sono freschi, e infatti il primo canestro dell’ultimo quarto è proprio un semigancio del centrone sloveno. Ma Brescia non molla e continua a produrre, affidandosi a un Vitali letale dalla media: break 7-2 in cui il play bolognese contribuisce con 4 punti, oltre a una bomba sganciata da Abass, e Brescia va sul +4 (58-54 al 34′). I viaggianti non trovano più soluzioni dalle mani di Mahalbasic, nonostante diversi extra possessi garantiti da un positivo Moore. Arriva quindi un timeout giallo-blu, che però viene seguito immediatamente dalla tripla di un Horton, come al solito, solidissimo. +7 Germani (61-54, massimo gap tra le compagini), ma Oldenburg rimane aggrappata grazie ai punti di Larson e Mahalbasic per riportarsi a -3 (63-60 al 37′). La Leonessa non scompone: break 5-0 con il tandem Vitali–Horton a far volare la Leonessa a +8. Gran partita del duo, sicuramente i due giocatori migliori per Brescia fin qui. Oldenburg barcolla, mentre idee e tempo scarseggiano, ma non è qui per caso: lo dimostra rientrando fino a -2 con la bomba di Larson a pochi secondi dal termine. Ma oramai è tardi per la compagine tedesca, con Lansdowne che dalla lunetta chiude il discorso e regala la vittoria ai suoi, col punteggio di 70-67.

Germani Brescia Leonessa vs EWE Baskets Oldenburg 70-67 (16-20; 34-42; 51-50)

Brescia: Zerini 0, Warner 0, Abass 12, Cain 8, Lansdowne 10, Vitali 10, Laquintana 2, Silins 2, Horton 17, Moss 9, Sacchetti 0, Guariglia n.e. All: Esposito

Oldenburg: Moore 4, Hobbs 6, Sears 1, Tadda 0, McClain 0, Amaize 3, Paulding 18, Mahalbasic 13, Schwethelm 6, Larson 16, Kessen n.e. All: Drijencic

MVP Basketinside: Tyler Cain