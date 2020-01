EuroCup, Top 16: la Reyer cade sotto i colpi di Mavrokefalidis e Kaselakis

Serata di Top16 di EuroCup al Taliercio dove a distanza di una settimana la Reyer torna ad affrontare Patrasso, già sconfitto in terra greca.

Giorni difficili per chi ama la pallacanestro e non, visto quanto successo domenica con la tragica scomparsa di Kobe Bryant in un incidente in elicottero con coinvolte, oltre alla figlia Gigi, altre 7 persone ( John Altobelli, Kery Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser, Sarah Chester, Payton Chester, Ara Zobayan).

Goudelock è finalmente nei 12, con Tonut ancora out in attesa di capire i tempi di recupero dopo l’infortunio muscolare alla coscia.

Come disposto da Euroleague viene osservato un toccante minuto di raccoglimento in memoria di Archibald e Kobe Bryant, tragicamente scomparsi in questi giorni.

QUINTETTO VENEZIA: Udanoh, Stone, Bramos, Chappell, Watt.

QUINTETTO PATRAS: Hall, Agravanis, Mavrokefadilis, Kaselakis, Lipovyy.

PRIMO PERIODO:

Partenza con il freno a mano tirato per Venezia che come contro la Virtus, almeno all’inizio soffre la fisicità dei greci, con Mavrokefadilis autore dei primi 8 punti di Patrasso. La Reyer comincia ad ingranare prima con Chappell e poi con Watt che impatta sul 8-8 a 3’13” del temine del primo quarto quando fa il suo esordio sul campo Goudelock. Ritmo e punteggio basso con un Mavrokefadilis dalla parte dei greci che segna solo nel primo periodo 11 dei 14 punti totali e permettendo di chiudere sul +2.

SECONDO PERIODO:

Ancora Mavrokefadilis a segno ad inizio del quarto che insieme al capitano Kasellakis portano Patrasso sul +7 dopo 3 minuti, con la Reyer che fatica a trovare soluzioni semplici grazie anche all’intensità difensiva della squadra di Giatras. A metà del secondo quarto Patrasso tocca il +11 con un gioco da tre punti di Agravanis e De Raffaele è costretto a rimettere in campo Goudelock con la speranza di trovare soluzioni offensive che riportino in partita gli orogranata. Una tripla dell’immarcabile Mavrokefalidis (17 punti nel solo primo tempo) porta Patrasso sul massimo vantaggio +15 a poco più di due minuti dall’intervallo lungo. Venezia con Filloy trova la prima tripla dopo 11 tentativi che sembra poter rimettere in careggiata la squadra di De Raffaele, ma si fatica nell’azione successiva e Patrasso ne approfitta e chiude il primo tempo avanti di 14 lunghezze.

TERZO PERIODO:

Dopo 3 minuti Patrasso tocca il massimo vantaggio sul 28-45 grazie da una tripla di Hall che sembra dare un ulteriore colpo al morale già basso della Reyer. Continua infatti la crisi offensiva dei veneziani che dopo 7 minuti hanno segnato solo 3 punti arrivando cosi fino al meno 19. Chappell prova a guidare i suoi a non arrendersi, ma è difensivamente che la Reyer deve registrare i movimenti per poter provare a riaprire la partita.

QUARTO PERIODO:

Venezia ci crede e approfittando delle cattive percentuali dei greci ad inizio del quarto e un canestro di Udanoh che risveglia il pubblico del Taliercio, porta i lagunari sul -12 a sette minuti dalla fine. A metà del quarto la Reyer fa sentire i muscoli in difesa e trova soluzioni in contropiede con Cerella e in attimo torna sotto la doppia cifra di vantaggio. Niente da fare, ancora una tripla di Mavrokefalidis che ferma la rimonta veneziana, che per le troppe energie spese provoca due palle perse di seguito che riportano la squadra di De Raffaele sotto di 20 lunghezze. Gli ultimi minuti scorrono via senza possibilità di rientro mentre Patrasso controlla il ritmo e chiude avanti di 18 punti.

REYER VENEZIA – PROMITHEAS PATRAS 52-70

Spettatori 3.311

Parziali: 12-14; 27-41; 36-54.

Umana Reyer Venezia: Udanoh 6, Stone, Bramos 6, Daye 7, De Nicolao 4, Filloy 3, Vidmar 2, Goudelock 2, Chappell 12, Mazzola, Cerella 2, Watt 8. All. De Raffaele

Promitheas Patras: Hall 16, Babb 8, Lypovyy, Kafezas ne, Agravanis 3, Mavrokefalidis 28, Kaselakis 15, Mantzaris, Katsivelis, Jones, Mantzoukas ne, Bazinas ne. All. Giatras.