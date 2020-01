EuroCup, Top 16: Teodosic è super, lo scontro italiano va alla Virtus!

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 67-73 (13-26, 17-13, 18-15, 19-19)

La Virtus Bologna passa 67-73 sul campo della Dolomiti Energia Trento, raggiungendo Partizan e Darussafaka in vetta al girone, al termine di una partita molto intensa.

Il primo quarto alla BLM Group Arena sembra la fotocopia di quello vissuto qualche settimana in campionato, con la Virtus in totale controllo ed addirittura con 16 punti di vantaggio ad un certo punto. Le 10 palle perse nei primi 12’ dai padroni di casa vengono capitalizzate al meglio da Teodosic e compagni. Le percentuali dei bolognesi però si abbassano nel secondo quarto, mentre la Dolomiti Energia trova fiducia grazie all’intensità ed ai canestri di Craft. Nella ripresa Trento rientra completamente in partita, guidata da uno straordinario Forray, vera anima dei bianconeri. La Virtus continua a litigare col ferro (7/26 da 3 finale), risvegliandosi nel finale grazie al talento di Teodosic, che prende per mano i suoi in difficoltà. I 23 punti del serbo consentono alla Segafredo di centrare il secondo successo nelle Top16, mentre per Trento arriva il terzo ko consecutivo nella seconda fase.

Quintetto Trento: Forray, Craft, Mian, Mezzanotte, Kelly

Quintetto Virtus: Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble

Trento parte con un quintetto inusuale, vista anche l’assenza di Gentile. La Virtus piazza un 0-9 iniziale nei primi minuti, guidata dalle giocate di Markovic e Teodosic. Trento trova i primi 3 punti con Mian, Teodosic risponde con la tripla centrale per il +11 dei suoi (3-14). La Segafredo allunga fino al +14 col canestro di Pajola, ma Craft prova a tenere a galla i suoi con un lay-up nel traffico (10-22). Bologna non si ferma, toccando anche il +16 e chiudendo la prima frazione avanti 26-13.

L’avvio del secondo quarto sembra seguire l’onda del primo, ma la Dolomiti Energia tenta una reazione, firmando un mini-break di 4-0 che convince Djordjevic a chiamare il suo primo timeout (17-28). Il tap-in schiacciato di Gamble sblocca nuovamente gli ospiti, mentre Craft sale a quota 8 con un bel arresto e tiro a centro area. La Virtus non segna per un paio di minuti e Trento ne approfitta, risalendo fino al -6 con l’appoggio di Forray (24-32). L’antisportivo di Lechtahler non viene capitalizzato al meglio da Bologna, che non trova più ritmo in attacco e vede ridursi sempre più il vantaggio (30-35). Gli uomini di Brienza non segnano più ed il libero finale di Markovic fissa il punteggio sul 30-39 all’intervallo.

Segna Trento, risponde Bologna e si alza il ritmo della gara al rientro dagli spogliatoi. Gamble fa 1/2 ai liberi, Forray non sbaglia da oltre l’arco e riporta i suoi sul -4 (38-42). Aumenta anche il livello di intensità sul parquet, con le squadre che continuano a sbagliare tanto e le difese che prevalgono sugli attacchi. La Virtus sbaglia la nona tripla consecutiva (dopo il 4/6 iniziale) con Weems, ma ritrova la via del canestro grazie ai liberi di Hunter (42-47). Teodosic inventa in penetrazione, Blackmon si accende e risponde con la tripla. La Segafredo torna fino al +7, ma la bomba di Mezzanotte tiene a galla i padroni di casa, che chiudono sul 48-54 alla fine della terza frazione.

Kelly stoppa Hunter e segna il canestro del -4 sulll’azione successiva: immediato timeout di Djordjevic, non soddisfatto dell’approccio dei suoi. Trento forza la Virtus ad un’altra palla persa ed ancora Kelly accorcia ulteriormente (52-54). Forray ne piazza 5 in fila, regalando il primo vantaggio della serata ai suoi e allungando il parziale di Trento sul 12-0 negli ultimi minuti. Ci pensa Teodosic a risvegliare i suoi, mandando a bersaglio la tripla del pareggio. Il play serbo commette un antisportivo nell’azione successiva: gli uomini di Brienza ringraziano e volano di nuovo avanti col canestro di Forray. Botta e risposta continui da entrambe le parti: tripla di Ricci, appoggio del solito Forray e punteggio sul 63-60. Sale in cattedra ancora Teodosic, con la nuova bomba del pareggio a 3’ dalla fine. Gamble firma il nuovo sorpasso Virtus, schiacciando un assist al bacio del numero 44. Forray stavolta sbaglia, Teodosic no: arresto e tiro a centro area per il +5 e timeout di Brienza. Trento non trova più ritmo e canestri, Bologna invece non perdona e con grande cinismo chiude il match con l’appoggio di Markovic. Alla BLM Group Area finisce 67-73.

Tabellino Trento: Kelly 8, Blackmon 9, Craft 9, Pascolo 6, Mian 8, Forray 24, Knox, Mezzanotte 3, Voltolini N.E., Ladurner N.E., Lechtahler

Tabellino Virtus: Gaines, Pajola 3, Baldi Rossi 4, Markovic 8, Ricci 7, Delia N.E., Cournooh 2, Hunter 11, Weems 2, Nikolic, Teodosic 23, Gamble 13

BASKETINSIDE MVP: Milos Teodosic (23 punti, 5 assist, 3 rimbalzi)