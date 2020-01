EuroCup, Top 16: tutti i risultati del round 1

Prima giornata delle Top 16 in EuroCup. 4 italiane in campo e tanto equilibrio nei campi in cui sono protagoniste le straniere. Partono forte le tre squadre turche e il Badalona, vincente nel derby con Andorra.

GRUPPO E:

DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 73-69

PARTIZAN BELGRADO – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 99-81

GRUPPO F:

GERMANI BRESCIA LEONESSA – PROMITHEAS PATRAS 63-57

EWE BASKETS OLDENBURG – UMANA REYER VENEZIA 98-87

GRUPPO G:

RYTAS VILNIUS – UNICS KAZAN 86-91

AS MONACO – GALATASARAY ISTANBUL 73-85

GRUPPO H:

TOFAS BURSA – UNICAJA MALAGA 84-82

JOVENTUT BADALONA – MORABANC ANDORRA 90-87

Clicca qui per vedere le classifiche aggiornate.