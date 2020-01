EuroCup, Top 16: tutti i risultati e la classifica dopo la seconda giornata

Importante giornata in EuroCup. Norris Cole è l’MVP di un Super Monaco che espugna Kazan. I turchi del Tofas vincono in un campo molto difficile come quello di Andorra. Questo e molto nel nostro recap settimanale.

GRUPPO E:

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PARTIZAN BELGRADO 58-83

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA – DARUSSAFAKA ISTANBUL 83-72

GRUPPO F:

UMANA REYER VENEZIA – GERMANI BRESCIA LEONESSA 68-60

PROMITHEAS PATRAS – EWE BASKETS OLDENBURG 81-70

GRUPPO G:

UNICS KAZAN – AS MONACO 78-84

GALATASARAY ISTANBUL – RYTAS VILNIUS 73-89

GRUPPO H:

UNICAJA MALAGA – JOVENTUT BADALONA 90-84

MORABANC ANDORRA – TOFAS BURSA 63-69

Clicca qui per vedere le classifiche.