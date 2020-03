EuroCup, Top16: la Virtus Bologna bombarda di canestri Belgrado e vola ai quarti

Darüşşafaka Istanbul – Virtus Segafredo Bologna 96-106 (14-30, 40-52, 68-79)

Va finalmente in scena l’ultima partita delle Top-16, con Darüşşafaka e Virtus Bologna che si sfidano nel campo neutro di Belgrado (a porte chiuse) a causa del blocco voli della Turchia da e per l’Italia. Chi vince questa sfida affronterà nei quarti il Monaco, squadra del Principato.

Quintetto Dacka: Browne, Guler, Hamilton, Jones, Colson

Quintetto Virtus: Markovic, Marble, Weems, Ricci, Gamble

PRIMO QUARTO

La Virtus parte subito estremamente concentrata, con un parziale di 9-0 dopo l’iniziale schiacciata di Hamilton. I turchi si riprendono con Jones e lo stesso Hamilton, ma la Virtus ne ha molto di più e con una percentuale irreale dall’arco vola a +14 (10-24 al 8′). Il Darüşşafaka trova due canestri per accorciare, ma Teodosic ed il gioco da 4 di Frank Gaines chiudono un quarto giocato al limite della perfezione dalle Vu Nere: al 10′ la Virtus Segafredo conduce 14-30 tirando 6/7 da 3.

SECONDO QUARTO

Il Darüşşafaka apre le danze, ma la Virtus risponde con un altro 5-0 di Gaines e Baldi Rossi, il quale costringe coach Ernak al primo timeout della gara sul -19. Weems riscrive il massimo vantaggio, ma Colson e Hamilton provano a dare una scossa. Ozmizrak dà continuità ed al 14′ firma il 23-39 dall’arco, Djordjevic non è contento e ferma tutto con una sospensione. Teodosic si mette in proprio e segna sette punti filati per i suoi, ma dall’altra risponde un caldissimo Ozdemiroglu con otto, di cui due bombe consecutive: altro timeout Virtus con i turchi che stanno prendendo fiducia (35-46 al 18′). Si segna poco, quasi tutti dalla lunetta, e la Virtus ora sembra meno lucida, se non fosse per il solito, pazzesco Milos Teodosic (già 16 per lui)! Si va all’intervallo con la Virtus Segafredo avanti 40-52, con un irreale 9/12 dall’arco.

TERZO QUARTO

È tutto un altro Darüşşafaka dopo la pausa, spinto dal veterano Guler e da Browne. I turchi tornano fino al -6, la Virtus si affida solo a Weems che per due volte respinge l’attacco avversario, ma Demir ne segna cinque filati e al 24′ il Dacka è addirittura a -4 (56-60). Gaines e Teodosic danno ossigeno alle Vu Nere, ancora da fuori, ma il Darüşşafaka ha preso fiducia e prima con una grande schiacciata di Hamilton e poi Guler senza opposizione riportano il ritardo a soli 4 punti (62-66 al 27′). I liberi di Pajola e Delia ristabiliscono il +11 Virtus, poi lo stesso Pajola e Marble confermano il distacco a fine periodo: al 30′ la Virtus Bologna guida 68-79.

ULTIMO QUARTO

Pippo Ricci apre subito dall’arco con due triple e ora la Virtus è più tranquilla sul +17, il Darüşşafaka sembra essersi spento rispetto ad inizio ripresa (70-87 al 32′). Lamb prova a fermare l’emorragia, ma Gamble e ancora Ricci chiudono ogni discorso: a metà ultimo periodo la Virtus conduce agevolmente sul 76-94. Il Darüşşafaka ci prova tornando a -9 (89-98 al 38′) con Browne e Guler ma ormai è tardi e i ragazzi di coach Djordjevic controllano senza troppi problemi, sforando pure quota cento: la partita termina con il risultato di 96-106 e la Virtus Segafredo Bologna si qualifica ai quarti di EuroCup, dove affronterà la squadra del Principato di Monaco.

La Virtus ha chiuso con il 60% sia da 2 che dall’arco e, per quanto il Dacka abbia risposto tirando all’incirca con il 50%, non è bastato per avere la meglio dei felsinei. MVP è Teodosic, ma la menzione d’onore va a Ricci che è stato capace di segnare 12 dei suoi 17 punti nel solo ultimo quarto. Molto bene anche Pajola.

MVP Basketinside.com: Milos Teodosic autore di 21 punti e 5 assist, sbagliando un solo tiro: per lui 3/4 da 2, 4/4 da 3 e 3/3 ai liberi, per un totale di 25 di valutazione.

Dacka: Browne 14 (11 assist), Guler 10, Hamilton 11, Jones 5, Colson 14, Lamb 14, Ozmizrak 5, Ozdemiroglu 10, Agva 2, Dora, Demir 7, Veyseloglu 4. All: Ernak

Virtus: Markovic 3, Marble 7, Weems 15, Ricci 17, Gamble 10, Teodosic 21, Hunter 5, Cournooh NE, Baldi Rossi 3, Gaines 9, Pajola 10, Delia 6. All: Djordjevic

