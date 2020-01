EuroCup, Top16: Trento, che peccato! Il Darussafaka vince nel finale

Darussafaka Tekfen Istanbul – Dolomiti Energia Trentino 73-69 (16-19, 36-30, 54-49)

Trento debutta in Turchia nelle Top16 di EuroCup e parte molto bene nel primo quarto, prima di entrare in un sonno realizzativo preoccupante nel secondo: un parziale di 7-0 dà speranza (36-30 a metà gara) e poi trova anche la parità nel terzo periodo. Ci si gioca tutto negli ultimi dieci minuti: il Dacka viene trascinata da Browne e prova a scappare ma Trento tiene botta fino al 38′ (65-63). Gentile e Craft rispondono ai liberi dei glaciali Browne e Jones: poi Colson segna un canestro difficilissimo a 16″ dalla fine che di fatto decide il match. Colson ha anche piazzato due stoppate nel finale che hanno suggellato la prima vittoria del Darussafaka: termina 73-69 per i turchi.

A breve la cronaca completa del match.

Dacka: Agva 11, Browne 18, Lamb 4, Jones 13, Colson 10, Guler 5, Ozmizrak 2, Demir 9, Veysologlu, Sav, Ozdemiroglu 1, Sarica NE

Trento: Kelly 13, Blackmon 13, Craft 13, Gentile 17, Pascolo 4, Mian 3, Forray, Knox 4, Mezzanotte 2, King, Lechthaler NE